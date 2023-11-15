НОВОСТИПроисшествия

Восемь детей сутки просидели в доме с пьющими незнакомцами, пока мать где-то гуляла

Пришлось привлекать спасателей, чтобы забрать детей из захламленного дома

15 ноября 2023, 15:12, ИА Амител

Фото: t.me/mvd_24 / ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае пришлось привлекать спасателей, чтобы забрать восьмерых детей из дома в труднодоступном населенном пункте, сообщает региональное МВД.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних вместе со спасателями выехали в село после сообщения о том, что восемь детей в возрасте от 1 года до 15 лет находятся в опасном положении.

"В доме присутствовали посторонние люди и распивали спиртные напитки. 32-летней матери в это время дома не было. Отсутствовали продукты питания. В доме было холодно, он был захламлен и находился в антисанитарном состоянии", – рассказали в ведомстве.

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает: их поместили в специализированные учреждения.

Мать планируют привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Ранее женщину уже привлекали к ответственности, также она состояла на учете в ПДН.

Происшествия дети Красноярский край

Комментарии 8

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Гость

15:19:39 15-11-2023

А давайте еще и 3 квартиры дадим!

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Гость

16:28:56 15-11-2023

А можно узнать сколько материнского капитала было пропито?

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Гость

18:38:15 15-11-2023

А нечего чужие деньги считать! Родите своих восьмерых до 30 лет и узнаете. Для тех, кто не понял - сарказм.

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Гость

20:37:20 15-11-2023

Столько пособий пропить, это постараться надо. Этих заберут, она ещё наплодить. И даёт же бог детей, тому, кому не надо.

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Гость

20:38:24 15-11-2023

Боюсь спросить, если матери 32 а старшему ребёнку 15....

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Гость

14:59:36 16-11-2023

Гость (20:38:24 15-11-2023) Боюсь спросить, если матери 32 а старшему ребёнку 15....... Спасибо интернету и телеку, детишки в 12-13 лет вытворяют такое...

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Гость

15:03:20 16-11-2023

Гость (14:59:36 16-11-2023) Спасибо интернету и телеку, детишки в 12-13 лет вытворяют та... У вас детей воспитывают интернет и телек? Вроде родители должны, нет?

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Гость

23:02:49 15-11-2023

Традиционные семейные ценности!

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