Восемь детей сутки просидели в доме с пьющими незнакомцами, пока мать где-то гуляла

Пришлось привлекать спасателей, чтобы забрать детей из захламленного дома

15 ноября 2023, 15:12, ИА Амител

Фото: t.me/mvd_24 / ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае пришлось привлекать спасателей, чтобы забрать восьмерых детей из дома в труднодоступном населенном пункте, сообщает региональное МВД.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних вместе со спасателями выехали в село после сообщения о том, что восемь детей в возрасте от 1 года до 15 лет находятся в опасном положении.

"В доме присутствовали посторонние люди и распивали спиртные напитки. 32-летней матери в это время дома не было. Отсутствовали продукты питания. В доме было холодно, он был захламлен и находился в антисанитарном состоянии", – рассказали в ведомстве.

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает: их поместили в специализированные учреждения.

Мать планируют привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Ранее женщину уже привлекали к ответственности, также она состояла на учете в ПДН.