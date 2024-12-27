Восемь из десяти. На алтайском заводе "Стройберг" подвели итоги года

В компании достигли хороших результатов, несмотря на проблемы на строительном рынке

27 декабря 2024, 08:10, ИА Амител erid: 2W5zFH1z9E8

Михаил Дыров / Фото: Вера Наумова / digital-агенство Zavod

2024 год стал испытанием для многих предприятий, алтайский завод "Стройберг" – не исключение. Производитель кирпича и автоклавного газобетона вместе со всем строительным рынком прошел сначала высокий спрос, потом – резкое падение. Несмотря на все сложности, успехов было много, рассказал руководитель компании Михаил Дыров. Итоги года он подвел в эфире радиостанции Business FM Барнаул (Бизнес ФМ).

Прошедший год выдался контрастным во всех сферах, в том числе и в строительстве. Первое полугодие для "Стройберга" прошло активно благодаря строительному буму, но осенью строительный рынок, особенно сегмент малоэтажной застройки, заметно притормозил. Однако предприятие завершает год с высокими результатами. "Здоровье" компании можно оценить на 8 из 10 баллов, сказал Дыров.

Уходящий год он назвал прорывным. В "Стройберге" отмечают четыре ключевых достижения:

запуск производства силикатной перегородочной плиты – новый продукт, который уже завоевывает популярность;

увеличение производства газобетона благодаря организационным улучшениям;

подготовка к выпуску силикатного блока, который стартует в начале 2025 года;

строительство теплопункта, собирающего выбросы пара для нагрева воды в производстве, что укрепило курс на безотходное производство.

Продукцию "Стройберг" используют на 80% строительных объектов Алтайского края. В 2024 году компания заметно расширила географию продаж. Начались поставки на Дальний Восток, Кузбасс и в Хакасию. "Стройберг" укрепил позиции в Казахстане и соседних регионах.

Михаил Дыров добавил, что кадровый голод ударил по многим работодателям, поэтому сохранение коллектива было и остается приоритетом для компании.

"Удержать профессионалов удалось благодаря конкурентной зарплате, интересным проектам и сильной корпоративной культуре", – уверен глава компании.

Делясь планами на 2025 год, Дыров отметил важность аккуратного планирования в условиях экономической неопределенности. Тем не менее "Стройберг" нацелен на рост производительности и запуск новых региональных направлений.

Завод "Стройберг" завершает 2024 год с достойными результатами, показав пример гибкости и инновационного подхода. Сохраняя уверенность в будущем, предприятие продолжает расти, создавая качественные материалы для строительства и поддерживая своих партнеров и клиентов в непростое время.

"Стройберг", завод по производству силикатного кирпича, силикатной перегородочной плиты и газобетона

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