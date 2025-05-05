Восемь павильонов предложили построить в торговом квартале на проспекте Строителей

Здания будут возводить этапами

05 мая 2025, 12:05, ИА Амител

Проект торговых павильонов на пр. Строителей, 141 / Фото: "АртПроект"

На крупнейшей транспортной развязке Барнаула – пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей – планируют крупную застройку. Здесь готовятся возводить восемь торговых рядов, ориентированных на реализацию автозапчастей и других автотоваров. Проект застройки был представлен на градсовете, однако комиссия его отклонила. Почему – в материале amic.ru.

На развязке

Участок строительства состоит из двух, которые расположены вокруг административного блока (пр. Строителей, 141б). Как сообщил докладчик, архитектор и руководитель компании "АртПроект" Сергей Бригинский, на площадке есть старое кирпичное здание, которое принадлежит инвестору (компании "Домотехника"), и перед началом работ его планируют снести.

Строительство запланировано этапами: докладчик объяснил, что финансовые возможности не позволяют инвестору построить сразу все здания сразу или одно крупное.

Проект павильонов на пр. Строителей, 141 / Фото: "АртПроект"

Первый, второй и восьмой павильоны будут выходить на проспект Строителей. Фасады всех зданий предложено выполнить в трех цветах: белом, светло-сером и темно-сером. Однако докладчик отметил, что разработан еще один вариант цветового оформления, который предполагает входы в павильоны в белых, бежевых и коричневых оттенках.

Перед каждым корпусом сделают выделенные пешеходные зоны, которые в ночное время будут подсвечены фонарями. Тротуары сделают приподнятыми, чтобы они не мешали движению транспорта на парковке.

Требуемая масштабность

Обсуждая проект, члены градсовета отметили, что объект спрятан за более крупными зданиями и архитектурно им проигрывает. Так, исполнительный директор СРО "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин указал, что справа от проектируемого объекта расположен крупный автосервис, его хорошо видно с проспекта Строителей. Также напротив расположено полукруглое здание, формирующее внешний облик магистрали.

"Была ли какая-то архитектурная идея? Вот не из отдельных "кусочков" [застроить участок], из отдельных павильончиков, а другая концепция?" – спросил он.



"Архитектурная идея этого участка – застроить его", – ответил Сергей Бригинский.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников отметил, что пересечение Павловского тракта и проспекта Строителей – сложный транспортный узел, на который "смотрят со всех сторон уже не один десяток лет".

"Не делаем ли ошибку, застраивая этот участок, капитализируя, делая вложения, чтобы потом выкупать территорию для транспортных нужд? Я понимаю, формально нет оснований, нет и красных линий, которые бы развивали транспортные схемы в данном месте. Но тем не менее это примерно такая ситуация, когда мы рассматривали комплекс по техническому обслуживанию по Павловскому тракту", – сказал Виктор Четошников.

Он предложил городу вносить корректировки в красные линии подобных сложных транспортных узлов, чтобы понимать возможные перспективы их застройки.

По мнению архитектора Сергея Боженко, на участке нужно размещать более солидный объект, "а не эти временные павильончики".

"Я считаю, что нужен более радикальный подход к застройке этой территории. Поэтому данное предложение, на мой взгляд, выполнено на недостаточно высоком градостроительном уровне. Я считаю, что это проектное предложение не следует запускать в работу, а надо этот проект полностью переработать", – резюмировал архитектор.

В результате комиссия согласилась с мнением Сергея Боженко, и проект отправили на корректировку.