Восемь юных спортсменов представят Алтайский край на международных играх "Дети Азии"
Соревнования проходят в Якутске
26 июня 2024, 12:00, ИА Амител
В Якутске 26 июня стартовали международные игры "Дети Азии". На них выступят восемь юных спортсменов из Алтайского края.
Всего на турнире разыграют 239 комплектов медалей в 24 видах спорта. В целом участниками игр станут несколько тысяч человек из 25 стран. А представители Алтайского края посоревнуются в пяти дисциплинах.
Так, в легкой атлетике регион представят барнаульцы Валерия Князева и Павел Алутин. За победу в боксе поспорит еще один представитель краевого центра Аслан Азалханов. Участником турнира по скалолазанию станет воспитанник барнаульской спортшколы № 7 Андрей Зырянов. В соревнованиях по игре го выступят барнаульцы Иван Толстов и Софья Шумейко, а также Ангелина Борисова из села Черемное Павловского района.
Завершатся соревнования в Якутске 7 июля.
12:47:27 26-06-2024
Что за игра ГО? Как НЮ, тока наоборот?
14:51:28 26-06-2024
Гость (12:47:27 26-06-2024) Что за игра ГО? Как НЮ, тока наоборот?... Погуглить не судьба, если не знаешь?
16:15:26 26-06-2024
Это аналог детской олимпиады, нам есть чем гордиться.
17:53:54 26-06-2024
Лера Князева - Лучшая !!!