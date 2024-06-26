НОВОСТИСпорт

Восемь юных спортсменов представят Алтайский край на международных играх "Дети Азии"

Соревнования проходят в Якутске

26 июня 2024, 12:00, ИА Амител

Дорожка для бега / Фото: unsplash.com
Дорожка для бега / Фото: unsplash.com

В Якутске 26 июня стартовали международные игры "Дети Азии". На них выступят восемь юных спортсменов из Алтайского края. 

Всего на турнире разыграют 239 комплектов медалей в 24 видах спорта. В целом участниками игр станут несколько тысяч человек из 25 стран. А представители Алтайского края посоревнуются в пяти дисциплинах.

Так, в легкой атлетике регион представят барнаульцы Валерия Князева и Павел Алутин. За победу в боксе поспорит еще один представитель краевого центра Аслан Азалханов. Участником турнира по скалолазанию станет воспитанник барнаульской спортшколы № 7 Андрей Зырянов. В соревнованиях по игре го выступят барнаульцы Иван Толстов и Софья Шумейко, а также Ангелина Борисова из села Черемное Павловского района.

Завершатся соревнования в Якутске 7 июля.

Алтайский край Спорт Хорошие новости

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

12:47:27 26-06-2024

Что за игра ГО? Как НЮ, тока наоборот?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:28 26-06-2024

Гость (12:47:27 26-06-2024) Что за игра ГО? Как НЮ, тока наоборот?... Погуглить не судьба, если не знаешь?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:26 26-06-2024

Это аналог детской олимпиады, нам есть чем гордиться.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:53:54 26-06-2024

Лера Князева - Лучшая !!!

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров