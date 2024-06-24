Как завершается групповой этап Евро-2024 и какие матчи будут решающими?
Пока место в 1/8 финала себе обеспечили Испания, Германия, Португалия и Швейцария
24 июня 2024, 16:35, ИА Амител
Групповой этап футбольного чемпионата Европы по футболу-2024 близится к своему завершению. В одной группе сыграны уже все матчи, в остальных квартетах впереди последний решающий круг. Amic.ru рассказывает о турнирных раскладах группового раунда.
Группа А
В группе А уже все решено. Там первое место заняла Германия (семь очков). Второе – Швейцария с пятью очками. Венгрия (три очка) – на третьем месте. И Шотландия (одно очко) заняла четвертое место.
Результаты матчей в этой группе:
Германия – Шотландия – 5:1;
Венгрия – Швейцария – 1:3;
Германия – Венгрия – 2:0;
Шотландия – Швейцария – 1:1;
Шотландия – Венгрия – 0:1.
Из этой группы точно выйдут Германия и Швейцария. Венгрия будет смотреть на результаты в других группах, ведь с третьего места выходят только четыре лучшие команды из шести. Но шансы у венгров невелики, так как по разнице мячей показатели у них плохие: пропустили на три гола больше, чем забили.
Группа B
В группе B все решится уже совсем скоро. В ней четыре команды: Испания (шесть очков), Италия (три очка), Албания (одно очко) и Хорватия (одно очко).
В группе было сыграно четыре матча. Они завершились так:
Испания – Хорватия – 3:0;
Италия – Албания – 2:1;
Хорватия – Албания – 2:2;
Испания – Италия – 1:0.
24 июня в 22 часа по московскому времени состоятся игры: Албания – Испания и Хорватия – Италия.
Шансы на выход из группы пока сохраняют все участники. Обеспечила себе выход из квартета только сборная Испании.
Группа C
Интересная ситуация в группе C. В ней находятся Англия (четыре очка), Дания (два очка), Словения (два очка) и Сербия (одно очко). И все претендуют на выход в следующий раунд.
Уже прошли следующие матчи:
Словения – Дания – 1:1;
Сербия – Англия – 0:1;
Словения – Сербия – 1:1;
Дания – Англия – 1:1.
Впереди решающие игры: Англия – Словения и Дания – Сербия. Они состоятся 25 июня в 22 часа по московскому времени.
Группа D
В группе C пока нет команд, которые бы обеспечили себе выход в следующий раунд. Зато есть коллектив, выбывший из турнира, – это сборная Польши. У нее ноль очков. Первые две строчки делят Нидерланды и Франция, у них по четыре очка, а у Австрии три очка.
В группе прошло четыре игры:
Польша – Нидерланды – 1:2;
Австрия – Франция – 0:1;
Польша – Австрия – 1:3;
Нидерланды – Франция – 0:0.
Впереди игры Нидерландов и Австрии, а также Франции с Польшей. Оба матча состоятся в 19 часов по московскому времени 25 июня.
Группа E
Напряженная ситуация сейчас в группе E. Там у всех участников (у Румынии, Бельгии, Словакии и Украины) по три очка. Прошедшие игры закончились так:
Румыния – Украина – 3:0;
Бельгия – Словакия – 0:1;
Словакия – Украина – 1:2;
Бельгия – Румыния – 2:0.
Впереди еще два матча: Словакия – Румыния и Бельгия – Украина. Оба пройдут 26 июня в 19 часов по московскому времени. Они и определят, кто пройдет в следующий этап.
Группа F
В последней группе F тоже далеко не все однозначно. Место в 1/8 финала себе обеспечила только сборная Португалии, набравшая шесть очков. У Турции сейчас три очка, а у Чехии с Грузией – по одному.
Матчи в этой группе закончились следующим образом:
Турция – Грузия – 3:1;
Португалия – Чехия – 2:1;
Грузия – Чехия – 1:1;
Турция – Португалия – 0:3.
26 июня в 22 часа по московскому времени состоятся игры: Грузия – Португалия и Чехия – Турция, которые станут решающими.
Так кто уже вышел в 1/8 финала?
На данный момент выход в 1/8 финала себе обеспечили Испания, Германия, Португалия и Швейцария.
Когда стартует 1/8 финала?
29 июня. В этот день Швейцария встретится с командой, которая займет второе место в группе B.
А лучший бомбардир уже есть?
Пока нет. Есть четыре футболиста, которые забили по два гола. Это немцы Джамал Мусиала и Никлас Фюллькруг, грузин Жорж Микаутадзе и словак Иван Шранц. Лучший бомбардир определится позже.
Когда чемпионат Европы закончится?
14 июля 2024 года. В этот день в 22 часа по московскому времени состоится финал чемпионата Европы по футболу 2024 года.
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