Как завершается групповой этап Евро-2024 и какие матчи будут решающими?

Пока место в 1/8 финала себе обеспечили Испания, Германия, Португалия и Швейцария

24 июня 2024, 16:35, ИА Амител

Фото с матча Шотландия – Венгрия / Фото: uefa.com

Групповой этап футбольного чемпионата Европы по футболу-2024 близится к своему завершению. В одной группе сыграны уже все матчи, в остальных квартетах впереди последний решающий круг. Amic.ru рассказывает о турнирных раскладах группового раунда.

Группа А

В группе А уже все решено. Там первое место заняла Германия (семь очков). Второе – Швейцария с пятью очками. Венгрия (три очка) – на третьем месте. И Шотландия (одно очко) заняла четвертое место.

Результаты матчей в этой группе:

Германия – Шотландия – 5:1;

Венгрия – Швейцария – 1:3;

Германия – Венгрия – 2:0;

Шотландия – Швейцария – 1:1;

Шотландия – Венгрия – 0:1.

Из этой группы точно выйдут Германия и Швейцария. Венгрия будет смотреть на результаты в других группах, ведь с третьего места выходят только четыре лучшие команды из шести. Но шансы у венгров невелики, так как по разнице мячей показатели у них плохие: пропустили на три гола больше, чем забили.

Группа B

В группе B все решится уже совсем скоро. В ней четыре команды: Испания (шесть очков), Италия (три очка), Албания (одно очко) и Хорватия (одно очко).

В группе было сыграно четыре матча. Они завершились так:

Испания – Хорватия – 3:0;

Италия – Албания – 2:1;

Хорватия – Албания – 2:2;

Испания – Италия – 1:0.

24 июня в 22 часа по московскому времени состоятся игры: Албания – Испания и Хорватия – Италия.

Шансы на выход из группы пока сохраняют все участники. Обеспечила себе выход из квартета только сборная Испании.

Группа C

Интересная ситуация в группе C. В ней находятся Англия (четыре очка), Дания (два очка), Словения (два очка) и Сербия (одно очко). И все претендуют на выход в следующий раунд.

Уже прошли следующие матчи:

Словения – Дания – 1:1;

Сербия – Англия – 0:1;

Словения – Сербия – 1:1;

Дания – Англия – 1:1.

Впереди решающие игры: Англия – Словения и Дания – Сербия. Они состоятся 25 июня в 22 часа по московскому времени.

Группа D

В группе C пока нет команд, которые бы обеспечили себе выход в следующий раунд. Зато есть коллектив, выбывший из турнира, – это сборная Польши. У нее ноль очков. Первые две строчки делят Нидерланды и Франция, у них по четыре очка, а у Австрии три очка.

В группе прошло четыре игры:

Польша – Нидерланды – 1:2;

Австрия – Франция – 0:1;

Польша – Австрия – 1:3;

Нидерланды – Франция – 0:0.

Впереди игры Нидерландов и Австрии, а также Франции с Польшей. Оба матча состоятся в 19 часов по московскому времени 25 июня.

Группа E

Напряженная ситуация сейчас в группе E. Там у всех участников (у Румынии, Бельгии, Словакии и Украины) по три очка. Прошедшие игры закончились так:

Румыния – Украина – 3:0;

Бельгия – Словакия – 0:1;

Словакия – Украина – 1:2;

Бельгия – Румыния – 2:0.

Впереди еще два матча: Словакия – Румыния и Бельгия – Украина. Оба пройдут 26 июня в 19 часов по московскому времени. Они и определят, кто пройдет в следующий этап.

Группа F

В последней группе F тоже далеко не все однозначно. Место в 1/8 финала себе обеспечила только сборная Португалии, набравшая шесть очков. У Турции сейчас три очка, а у Чехии с Грузией – по одному.

Матчи в этой группе закончились следующим образом:

Турция – Грузия – 3:1;

Португалия – Чехия – 2:1;

Грузия – Чехия – 1:1;

Турция – Португалия – 0:3.

26 июня в 22 часа по московскому времени состоятся игры: Грузия – Португалия и Чехия – Турция, которые станут решающими.

Так кто уже вышел в 1/8 финала?

На данный момент выход в 1/8 финала себе обеспечили Испания, Германия, Португалия и Швейцария.

Когда стартует 1/8 финала?

29 июня. В этот день Швейцария встретится с командой, которая займет второе место в группе B.

А лучший бомбардир уже есть?

Пока нет. Есть четыре футболиста, которые забили по два гола. Это немцы Джамал Мусиала и Никлас Фюллькруг, грузин Жорж Микаутадзе и словак Иван Шранц. Лучший бомбардир определится позже.

Когда чемпионат Европы закончится?

14 июля 2024 года. В этот день в 22 часа по московскому времени состоится финал чемпионата Европы по футболу 2024 года.