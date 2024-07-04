"Восхищаются все". Как мамы детей с аутизмом пытаются построить бизнес
И зачем им это нужно, когда с особенными детьми и без того забот невпроворот
04 июля 2024, 08:25, ИА Амител
"Маску сначала на себя, потом – на ребенка" – это правило поведения в кризисных ситуациях на борту самолета очень понятно родителям детей с аутизмом. Подобная история – это всегда кризис для семьи. Чувство безысходности от неясных перспектив, непонимание обществом, неоправданности собственных надежд постоянно заставляют искать любой живительный глоток, который даст силы не опустить руки и двигаться дальше.
Такой "кислородной маской" для трех мам из Барнаула стал собственный интернет-магазин интерьерных вещей, которые они делают своими руками. Женщины рассказали, как любимое хобби дает им ресурс для заботы о детях и почему прибыльного бизнеса из их задумки пока не получилось.
Погружение в творчество
Помните сказку о царе Салтане: "Три девицы под окном пряли поздно вечерком"? Подруг тоже три. У мамы Тоси (Огиенко) аутизм выявлен у младшего сына. В детстве Тося окончила художественную школу, но развить свой талант тогда не получилось – не прошла в вуз по конкурсу.
"С тех пор работала где придется: то в магазине, то на мойке, то кондуктором. Когда во время декрета с мужем затеяли ремонт, вспомнила, что такое красить-рисовать. А узнав, что у сына аутизм, полностью отдалась творчеству: нужно было как-то голову отключать, чтобы с ума не сойти. Ведь выгоревшая мама никогда не сможет нормально заботиться о детях", – рассказывает женщина.
Тося в этой компании – универсальная мастерица. Она и рисует, и плетет, и моделирует, и украшает. Ее собственная квартира – образчик стильных интерьерных решений. Что угодно может сотворить, а если не может – то научится: "Однажды попросили расписать точечной росписью кашпо для цветов – пришлось погружаться в незнакомую технику, а сейчас я уже хорошо набила руку. Недавно поступил заказ написать три картины в абстрактном стиле для кафе – никогда прежде ничего подобного не делала, но уже две работы сдала заказчику".
У мамы Тани (Киселевой) из троих детей двое – с аутизмом. По образованию женщина филолог, прежде работала менеджером в крупном рекламном агентстве. Сейчас постоянной работы у Тани (как, впрочем, и у всех трех мам) нет, так как дети требуют внимания и заботы в режиме 24 х 7. С мужем развелись.
Рукоделие Таня любила всегда, в основном вязала на спицах. А около двух лет назад увидела в интернете панно в стиле бохо в технике макраме – и влюбилась. По видеоурокам изучила основные приемы, а дальше началось чистое творчество.
У Кати Гудяк тоже трое детей, у среднего Егора в год и семь месяцев диагностирован аутизм. Узнав о болезни сына, она выучилась на психолога и сейчас пытается заниматься коррекцией невротических расстройств – в свободное от детских забот время.
Утренний подъем, бассейн, занятия с педагогами дома, затем еще два часа – в специализированном центре, прогулка – примерно так выглядит ежедневная нагрузка по воспитанию ребенка с аутизмом. А есть и другие дети, требующие внимания.
Мама смеется
Женщины познакомились в одном из чатов, где общаются родители детей с аутизмом. Крепкой дружбе, а после – созданию творческого союза помог… ангел.
"Тося периодически выставляла в соцсетях свои работы. Одной из них была картина на шелке – ангел в ореоле из звезд. Он меня зацепил – невероятно красивая работа! Как-то у нас в чате открыли сбор денег для одной мамочки с тяжелым заболеванием. Тося выставила ангела на продажу, и мы с мужем его купили", – вспоминает Катя.
Кстати, Катя – единственная не рукодельница в этой компании, но именно ей два года назад пришла идея создать интернет-магазин интерьерных вещей ручной работы.
"У меня самой как-то не пошло, хотя я бралась за макраме. Но я очень уважаю людей, всерьез увлекающихся рукоделием. Это невероятно кропотливый труд, требующий большой усидчивости и внимания. И мне очень хотелось, чтобы эту красоту видели не только родные, но и все люди, чтобы имели возможность впустить ее в свои дома". Эту идею отражает логотип проекта, который придумали женщины: сердце, сотканное из маленьких крестиков-стежков, как символ терпения и решимости на пути к любви и красоте. А вот название для магазина интерьерных решений кажется неожиданным: "Мама смеется". Но у него есть история.
"Одна мамочка из Сочи выставляла в соцсети ролики со своим сыном Георгием. В них, когда она в сотый раз объясняет ему что-либо, а он делает неправильно, она начинает добродушно смеяться. И Георгий со своими нереально красивыми глазами тоже растягивается в улыбке и говорит: "Мама смеется!" – рассказала мама Катя.
Для женщин проект стал отдушиной и опорой. Талантливому человеку очень важна эмоциональная отдача и признание – это помогает не опустить руки в самых сложных обстоятельствах.
"Бывали ситуации, когда совсем денег нет, а тут раз – и внезапный заказ", – поделилась мама Таня.
Хрупкий источник
Впрочем, больших денег от своего магазина за два года его работы женщины ни разу не видели. Доля дохода в бюджете рукодельниц от продажи их работ не превышает и 20%, а мама Катя и вовсе ведет проект на чистом энтузиазме.
Мамочки пробовали выставляться и офлайн – осенью на площади Сахарова и на новогодней ярмарке в "Ашане":
"Подходит очень много народу, все восхищаются, но покупают единицы. Но даже эта скромная монетизация для девочек лучше, чем совсем ничего", – поделилась мама Катя.
Мама Таня уверена, что активность продаж связана с уровнем дохода потенциальных покупателей. Сама она, помимо интернет-магазина "Мама смеется", который существует в ВК и "Телеграме", выставляет свои работы на сайтах частных объявлений – они иногда "приводят" платежеспособных заказчиков из центральных регионов России и с Дальнего Востока.
Бросать проект мамочки даже не думают. Благодаря ему они получили возможность раздвигать свое жизненное пространство.
"Нам очень не хватает социальных контактов, ведь вместе с нашими детьми мы оказались изолированными от общества. Проект – это один из хрупких источников новых знакомств и встреч для нас. Даже если ничего не покупают – обратная связь, лайки, комментарии очень вдохновляют. Творчество не дает нам утонуть в нашей личной драме".Женщины открыты к любым предложениям. Есть задумка посотрудничать с дизайнерами интерьеров. Готовы мамы принять в свою команду и, соответственно, расширить ассортимент, других рукодельниц.
09:48:09 04-07-2024
Дорогая редакция! Прежде чем писать текст хотелось бы, чтобы журналисты немного бегло гуглили: некорректно называть аутизм болезнью, это расстройство развития.
Если вы беретесь за социальные тексты, то постарайтесь уважать героев.
С уважением, мать ребенка с расстройством аутистического спектра и взрослая женщина с аутизмом
11:09:08 04-07-2024
Анастасия (09:48:09 04-07-2024) Дорогая редакция! Прежде чем писать текст хотелось бы, чтобы... это болезнь, уважаемая. отклонение от НОРМЫ - всегда болезнь. неизлечимая и пр. Почитайте у Даля определение болезни что-ли. Не завешивайтесь шорами, не выдавайте истину за непойми что
10:01:42 04-07-2024
Ой ну прям обидели. В Международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10) расстройства аутистического спектра не выделены отдельной категорией, но включены в рубрику F84
10:09:00 04-07-2024
любое расстройство организма- это болезнь.
10:26:01 04-07-2024
да разве это важно? болезнь не болезнь. Мамы - большие молодцы! Детям очень повезло с ним. Не каждый физически и психически здоровый на 100% может похвастаться такими родителями. Респект!
10:44:02 04-07-2024
Моя лучшая подруга стала героиней статьи! Мне так гордо за неё.Очень хотелось, чтобы было больше возможностей показать свое творчество . Какие то выставки устраивать, но с финансами на организацию очень сложно всё
11:11:11 04-07-2024
Гость (10:44:02 04-07-2024) Моя лучшая подруга стала героиней статьи! Мне так гордо за н... обычнейшие работы, ничего супер-особенного. Тем более зная, что такой ребенок....вряд-ли кто-то купит, суеверные все очень. Лучше в рекламе своего творчества не эксплуатировать образ "ой больной ребенок ой как тяжело", это некрасиво
11:40:43 04-07-2024
Гость (11:11:11 04-07-2024) обычнейшие работы, ничего супер-особенного. Тем более зная, ... А что будет, если купить что то у семьи, где есть аутист. Про бабу с пустыми ведрами всем известно, про разбитое зеркало, что смотреться нельзя - это все знают. Верят или нет- другой вопрос, зависит от степени замусоренности мозгов. А кто нибудь слышал суеверие про аутистов? я что то не припомню такого. Заразиться можно или что?
12:32:12 04-07-2024
Гость (11:11:11 04-07-2024) обычнейшие работы, ничего супер-особенного. Тем более зная, ... Ой, как тяжело? Не увидела в статье ничего подобного. По-моему, наоборот, не жалуясь, ничего не выпрашивая у судьбы, мамы занялись тем, что помогает морально выплыть, не скатиться в жертву, а наоборот, приносить пользу семье, своим детям, украшать дома красивыми вещами, сделанными с душой. Не уйти в депрессию, не озлобиться, а повышать свой внутренний ресурс, черпать силы в творчестве- это по вашему достойно осуждения и кислого комментария? На мой взгляд, мамы молодцы.
11:24:49 04-07-2024
Гость (11:11:11 04-07-2024) обычнейшие работы, ничего супер-особенного. Тем более зная, ... Уважаемый, автор такие ограничивающие убеждения в первую очередь обедняют вашу жизнь и обвинения в эксплуатации беспочвенны! Тут описаны факты нашей жизни т рекламы тут нет.
13:20:10 04-07-2024
Интересно - правда или нет, что дети с аутизмом рождаются в основном у мам 30+. У мам из статьи какой возраст? Если это так, то получается - дети своей жизнью расплачиваются за родителей.
14:01:32 04-07-2024
Гость (13:20:10 04-07-2024) Интересно - правда или нет, что дети с аутизмом рождаются в ...
сейчас чуть ли не каждая вторая рожает после 30, и что - все дети с аутизмом? хоть бы думали, что пишите
14:26:40 04-07-2024
Гость (13:20:10 04-07-2024) Интересно - правда или нет, что дети с аутизмом рождаются в ... Дети всегда рассчитываются за родителей, это и называется Законом Кармы. В правильном буддийском понимании, а не в современном попсовом. А работы хороши, я бы так не смог.
15:45:18 04-07-2024
Гость (13:20:10 04-07-2024) Интересно - правда или нет, что дети с аутизмом рождаются в ... не правда. моя родственница родила в 25. мужу было 28. к сожалению, мальчик с аутизмом. хороший мальчишка...
22:36:58 04-07-2024
Гость (13:20:10 04-07-2024) Интересно - правда или нет, что дети с аутизмом рождаются в ... По этой логике/истине получается родительский грех= роды после 30 лет?