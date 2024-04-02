Марсиане повсюду. Правда ли, что мир охватила эпидемия аутизма

Почему людей с различными расстройствами аутистического спектра становится все больше

02 апреля 2024, 09:32, ИА Амител

Кадр из фильма "Человек дождя", который рассказывает про жизнь аутиста

Говорят, что людей с аутистическими расстройствами с каждым годом становится все больше. И некоторые горячие умы даже заявляют об эпидемии аутизма. На самом ли деле это так, рассказала барнаульский нейропсихолог Лариса Головина. Отметим, что сегодня, 2 апреля, в мире отмечают день распространения информации о проблеме аутизма. Откуда вокруг этого диагноза столько стереотипов, какие черты в поведении указывают на опасные нарушения психики и каково это – жить с погруженным в себя человеком, рассказала барнаульский нейропсихолог Лариса Головина.

Как у всех, но по-своему

Люди с различными формами расстройств аутистического спектра встречаются постоянно – просто окружающие не знают об этой их особенности и часто принимают ее за грубость и невоспитанность. И это не единственная проблема аутизма. "Главное в том, что и среди экспертов нет единого понимания причин развития патологии, подходы к его диагностике и коррекции также весьма рассинхронизированы. В результате аутизм - даже спустя более чем векового изучения – все еще окутан плотной дымкой заблуждений", – рассказала Головина.

Аутизм - это психическое заболевание, при котором происходит искажение в развитии эмоциональной сферы. А вслед за ним искаженным образом развивается и вся психика.

"Психологический мир такого человека непредсказуем и тревожен, словно он находится среди марсиан и не понимает, что делают они и чего хотят от него. Жизнь аутиста наполнена навязчивыми страхами. Самый известный – страх зрительного контакта, именно с ним связан стереотип о том, что якобы все аутисты выкалывают глаза куклам. На самом деле такое поведение встречается нечасто. Это проявление глубокой формы психического расстройства и требует медикаментозной коррекции. Аутистические страхи кажутся обычным людям необоснованными. То есть, вроде бы бояться пауков логично: они страшные и вдруг могут укусить. А боязнь зрительного контакта связана с его высокой эмоциональной насыщенностью, которая посильна для здоровой психики, но становится запредельной для поврежденной и начинает переживаться как опасность", - объяснила специалист.

Люди дождя

Очень много стереотипов связано с интеллектом аутичных людей. Одни считают их умственно отсталыми, другие верят, что они чрезвычайно талантливы. Закреплению последнего мнения в обществе способствовал известный фильм про аутистов – "Человек дождя", в котором герой Дастина Хоффмана обладал способностью запоминать и правильно воспроизводить цифровые последовательности. Но на самом деле, истина в этом "споре", как всегда, где-то посередине, указывает врач.

Высокофункциональные аутисты существуют, их расстройство психики называется синдром Аспергера. Такие люди испытывают типичные для аутизма сложности в общении, однако интеллектуально они вполне сохранны.

"И все же таких – меньшинство. Интеллект и эмоции тесно связаны: познание направляется и подкрепляется эмоциональными переживаниями, если они искажаются, то и становление познавательных процессов распадается или начинает выстраиваться вокруг какого-то произвольно выбранного предмета".

Ты – мне, а я – сам по себе

Еще одна особенность аутистических расстройств – восприятие партнера не равноценным субъектом, а объектом коммуникации, источником нужных ощущений. Поэтому бывает так трудно наладить контакт с аутичным ребенком: если вы не можете удовлетворить его потребность, он не станет вступать с вами в контакт. И наоборот, у вас нет шанса избежать контакта, если аутист увидел в вас "средство" удовлетворения своей потребности. Искажение эмоциональной сферы проявляется и в так называемых стереотипиях, то есть навязчивых повторениях действий, которые когда-то вызвали у ребенка эмоциональный отклик – он может крутить колесики у всех попадающихся на глаза машинок, открывать-закрывать дверцы шкафа, подпрыгивать на месте и размахивать руками.

Но при обсуждении проблем аутизма очень часто забывают о тех, кто находится рядом с таким человеком. А это колоссальная социальная проблема, говорит нейропсихолог. Близкие родственники находятся в постоянном напряжении, которое невозможно поставить на паузу. Ребенок-аутист может не спать сутками. Он может наносить себе повреждения – и физическая боль его не останавливает. Непросто приходится братьям и сестрам такого ребенка. Аутист признает только "свои" маршруты, и любая попытка "обмануть систему" и попасть, например, в поликлинику оборачивается жуткой истерикой. Ребенок орет, вырывается из рук, может выскочить на проезжую часть – и все это под осуждающие взгляды прохожих: "Ну и мамаша! Не может ребенка нормально воспитать!".

Часто такие семьи живут стараются изолироваться от общества. Но так только хуже для семьи.

"Уровень знаний об аутизме в обществе крайне низкий. Не зная ситуации изнутри, легко ранить неуместными расспросами, советами, едкими и агрессивными замечаниями. Если не знаете, чем помочь - лучше проявить деликатность и "не заметить," - советует Лариса Головина.

Неживое интереснее

Как правило, диагноз аутизм ставится в возрасте до трех лет. Но первые признаки родители могут заподозрить еще в младенчестве.

Это может быть отсутствие к 2,5 месяцам комплекса оживления – эмоционально-двигательной реакции на знакомого взрослого. В возрасте от 5 месяцев и далее - предпочтение неживых объектов живым, например, равнодушная или отрицательная реакция на людей при "залипании" на яркие лампочки. Поза "столбиком" на руках у матери: ребенок напряжен, избегает близкого контакта, не пытается (как должно быть в норме) удобно расположиться, прильнуть, не возится в попытке принять максимально удобную для обзора позу.

"Если вы стали замечать за своим ребенком подобное поведение, покажите его специалисту – педиатру, неврологу или психологу. Как правило, они являются "точкой входа" при постановке диагноза, хотя окончательное заключение составляет психиатр", - советует Лариса Головина.

Аутизмоподобные

Вообще, для диагностики аутизма используется так называемая "триада аутизма" - комплекс симптомов, по которым оцениваются нарушения коммуникации, трудности в социальном взаимодействии и стереотипность поведения. Наиболее часты следующие признаки:

- отсутствие реакции на любое обращение в свой адрес;

- слабый зрительный контакт;

- избегание физических контактов;

- желание проводить время в одиночестве;

- трудности с началом и поддержанием разговора;

- непонимание, как использовать знакомые слова в контексте;

- отсутствие речи до 2 лет или потеря приобретенных ранее речевых навыков;

- аномальный тон и ритм речи – отрывисто "голосом робота" или, наоборот, нараспев;

- раздражение при малейших изменениях в существующем порядке;

- гиперчувствительность к звукам, запахам и вкусам;

- навязчиво повторяющиеся действия, зацикленность на определенных предметах/явлениях.

Но не всегда проявление этих симптомов говорит о наличии глубокого аутизма.

"Когда медицина столкнулась с невероятным количеством детей, у которых на фасаде нарушениях психики было много аутоподобных черт, ввели понятие "расстройства аутистического спектра", или РАС. Но проявления РАС можно купировать, истинный же аутизм не проходит никогда. И нет никакой эпидемии аутизма, которой нас всех пугают. Есть гипердиагностика и путаница в понятиях", - объяснила Лариса Головина.

Иллюзия инклюзии

Уменьшить проявления симптомов аутистического спектра помогает медикаментозная терапия, физиолечение, здоровый образ жизни. Но ключевую роль в адаптации людей с РАС к жизни в обществе играют коррекционные программы.

Раньше в России существовала система коррекционного образования, благодаря которой дети с нарушениями развития могли получать необходимую поддержку в социализации на уровне детских садов и школ. В настоящее время ее заменила инклюзивная образовательная модель, при которой дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право на получение образования на общих основания.

"С одной стороны, общество признало права детей с РАС, ДЦП, с задержкой психического развития и так далее. Но с другой стороны, очевидно, что такой формат им категорически не подходит. Особенный ребенок не может эффективно обучаться в тех же условиях, что и весь класс, а у учителя нет возможности ему их создать – иначе он не сможет заниматься остальными. Потому сейчас и происходят битвы за место в коррекционный садик или школу. Во время работы приемной комиссии даже наряды полиции дежурят".

Выход для детей с РАС предложили частные психологические центры. В их арсенале есть комплексные модели поведенческой коррекции расстройств аутистического спектра. Например, АВА-терапия, в основе которой лежит обучение готовым алгоритмам поведения в разных ситуациях.

Когда психика не может самостоятельно определять, какое поведение уместно, можно просто дать готовые типовые "связки". Например, человека с аутизмом, не способного испытывать чувство сострадания, можно научить распознавать эмоцию страдания по выражению лица и использовать готовые скрипты для таких случаев.

Услышав слово "аутизм", большинство родителей впадает в отчаяние, начинают принимать поспешные решения, тратить огромные суммы на сомнительное лечение в надежде сделать ребенка "нормальным". Куда важнее реально оценить состояние психики ребенка, поставить достижимые цели и планировать свою жизнь с поправкой на то, что в ней всегда будет человек, нуждающийся в особом внимании.