Восьмилетний мальчик-инвалид утонул в реке в Алтайском крае

Ребенок ушел в неизвестном направлении, когда мама отвлеклась и зашла в дом

30 ноября 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребенка-инвалида, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел днем 27 ноября в селе Нижнекаменка. Мальчик под присмотром мамы гулял во дворе частного дома.

"Когда женщина отвлеклась и зашла в дом, мальчик ушел в неизвестном направлении. Вечером в ходе поисковых мероприятий его тело было обнаружено в реке Каменке", – рассказали в ведомстве.

Телесных повреждений на ребенке нет. Следователи выясняют все обстоятельства, приведшие к трагедии. Также проверку проводит краевая прокуратура.