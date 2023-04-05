Восьмилетний мальчик упал под лед и утонул в Новосибирской области

Дети, которые были с ним, испугались и ничего не рассказали взрослым

05 апреля 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: "ЛизаАлерт Новосибирская область"

Восьмилетний мальчик пропал 3 апреля в селе Новотырышкино Новосибирской области. Как сообщает "КП-Новосибирск", ребёнок упал под лёд и утонул, когда вместе с другом переходил речку.

"Пытался выкарабкаться, но не смог, а ребята испугались и убежали. Никому ничего не сказали, и его искали по всей деревне. Нашли в итоге на льду у реки", – рассказали местные жители.

Напомним, что в поисках ребёнка участвовали волонтёры, полиция и неравнодушные односельчане. Следователи начали проверку после исчезновения школьника. В ведомстве отмечали, что ребёнок воспитывается в благополучной семье.