Восьмилетний мальчик упал под лед и утонул в Новосибирской области
Дети, которые были с ним, испугались и ничего не рассказали взрослым
05 апреля 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: "ЛизаАлерт Новосибирская область"
Восьмилетний мальчик пропал 3 апреля в селе Новотырышкино Новосибирской области. Как сообщает "КП-Новосибирск", ребёнок упал под лёд и утонул, когда вместе с другом переходил речку.
"Пытался выкарабкаться, но не смог, а ребята испугались и убежали. Никому ничего не сказали, и его искали по всей деревне. Нашли в итоге на льду у реки", – рассказали местные жители.
Напомним, что в поисках ребёнка участвовали волонтёры, полиция и неравнодушные односельчане. Следователи начали проверку после исчезновения школьника. В ведомстве отмечали, что ребёнок воспитывается в благополучной семье.
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