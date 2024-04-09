Воспитанница алтайского футбола вновь забила гол за сборную России

Команда РФ выиграла матч у Эквадора

09 апреля 2024, 19:15, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com

Воспитанница алтайского футбола Анна Беломытцева вновь забила гол за сборную России. Второй контрольный матч против Эквадора состоялся в Турции 8 апреля, где команда провела тренировочные сборы.

Как и в первой встрече, защитница московского "Локомотива" Анна Беломытцева забила в ворота южноамериканок один из голов, а россиянки одержали трудную победу со счетом 3:2.

4 апреля женская сборная России уже обыгрывала Эквадор (4:0), и тогда также один точный удар удался Беломытцевой.

Анна начала заниматься футболом в алтайском райцентре Троицкое. Позже играла в барнаульском "Алтае" и в нескольких клубах российской Суперлиги. Также девушка регулярно выступает за женскую сборную страны. Сегодня россиянки возвращаются со сборов домой.