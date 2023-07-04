Воспитанница барнаульской СШОР им. Костенко стала победительницей чемпионата России

Спортсменка в двойке стала лучшей на дистанции 500 метров, а затем повторила успех на двухсотметровке

04 июля 2023, 15:07, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Воспитанница барнаульской СШОР им. Костенко София Штиль завоевала две золотые медали на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В двойке с Дарьей Гладковой из Волгоградской области София сначала стала лучшей в дистанции на 500 метров, а затем повторила успех на дистанции в 200 метров.

Еще одна воспитанница СШОР им. Костенко Александра Власова стала второй в гонке одиночек на 500 метров. При этом она является одной из самых молодых участниц соревнований. Александре всего 16 лет.