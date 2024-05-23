Воспитатель рубцовского детсада опровергла слухи, что подрабатывает стриптизом
По ее словам, в действительности она занимается пол-дэнсом в свободное время от работы, а попавшие в Сеть снимки сама не публиковала
23 мая 2024, 16:45, ИА Амител
Педработник рубцовского детсада № 7 Ольга Лебедева опровергла сообщения о том, что якобы подрабатывает стриптизершей. Как пишет "Банкфакс", она заявила, что не имеет к подобной деятельности никакого отношения, а в свободное от работы время занимается танцами в студии.
Впервые информацию о том, что воспитательница и ее коллега работают стриптизершами, разместил местный блогер в социальных сетях. Через несколько недель эту же информацию опубликовали в канале Mash Siberia, после чего она распространилась во множестве СМИ.
Как объяснила Лебедева, она не связана со стрип-клубами и подрабатывает фитнес-тренером, а также занимается пол-дэнсом.
"Занимаюсь танцами в свободное от работы время. И все, что написано в этих постах, ложная информация", – пояснила она.
Ее коллега Марина Шаталова, о которой упоминалось в сообщениях, тоже занимается танцами, однако в другой студии. По ее словам, они почти не взаимодействуют. Женщина не знает, как растиражированные снимки попали в свободный доступ, поскольку не публиковала их в своих социальных сетях.
Сейчас воспитательница продолжает работать в детсаду и не исключает, что в дошкольное учреждение могут прийти с проверкой. Лебедева подчеркнула, что родители не писали жалоб, многие защищают воспитателей и не хотят, чтобы их отстраняли от работы.
Издание также отмечает, что в городе нет официальных стрип-клубов. Однако жители Рубцовска рассказали, что в некоторых ночных клубах периодически проходят шоу с элементами стриптиза, в которых выступают местные девушки.
17:37:16 23-05-2024
Даже если и так. Она не нарушает законов РФ.
18:21:44 23-05-2024
Кому какое дело кто и чем занимается в нерабочее время... Это вмешательство в личную жизнь и наказуемо законом... Не обязана эта девушка никому докладывать и отчитываться ни перед кем...
20:31:32 23-05-2024
Иван (18:21:44 23-05-2024) Кому какое дело кто и чем занимается в нерабочее время... Эт... Яжмамкам это не объяснить...
01:10:40 24-05-2024
Наверное гибкая,пластина,хорошая воспитательница....
07:30:30 24-05-2024
Блогеры как тампаксы - к каждой дырке затычки.
14:31:25 24-05-2024
Посадите своих жен на диету, и не завидуйте.