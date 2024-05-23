Воспитатель рубцовского детсада опровергла слухи, что подрабатывает стриптизом

По ее словам, в действительности она занимается пол-дэнсом в свободное время от работы, а попавшие в Сеть снимки сама не публиковала

23 мая 2024, 16:45, ИА Амител

Женские ноги в туфлях на каблуках / Фото: unsplash.com

Педработник рубцовского детсада № 7 Ольга Лебедева опровергла сообщения о том, что якобы подрабатывает стриптизершей. Как пишет "Банкфакс", она заявила, что не имеет к подобной деятельности никакого отношения, а в свободное от работы время занимается танцами в студии.

Впервые информацию о том, что воспитательница и ее коллега работают стриптизершами, разместил местный блогер в социальных сетях. Через несколько недель эту же информацию опубликовали в канале Mash Siberia, после чего она распространилась во множестве СМИ.

Как объяснила Лебедева, она не связана со стрип-клубами и подрабатывает фитнес-тренером, а также занимается пол-дэнсом.

"Занимаюсь танцами в свободное от работы время. И все, что написано в этих постах, ложная информация", – пояснила она.

Ее коллега Марина Шаталова, о которой упоминалось в сообщениях, тоже занимается танцами, однако в другой студии. По ее словам, они почти не взаимодействуют. Женщина не знает, как растиражированные снимки попали в свободный доступ, поскольку не публиковала их в своих социальных сетях.

Сейчас воспитательница продолжает работать в детсаду и не исключает, что в дошкольное учреждение могут прийти с проверкой. Лебедева подчеркнула, что родители не писали жалоб, многие защищают воспитателей и не хотят, чтобы их отстраняли от работы.

Издание также отмечает, что в городе нет официальных стрип-клубов. Однако жители Рубцовска рассказали, что в некоторых ночных клубах периодически проходят шоу с элементами стриптиза, в которых выступают местные девушки.