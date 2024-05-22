Воспитательница рубцовского детсада подрабатывает стриптизершей из-за нехватки денег

Довольны таким выбором девушки не все, однако оснований для увольнения нет

22 мая 2024, 14:35, ИА Амител

Кадры из социальных сетей воспитательницы / Фото: Mash Siberia

Воспитательница рубцовского детского сада подрабатывает стриптизершей и рассказывает об этом в соцсетях. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, этим оказались довольны не все родители, однако оснований для увольнения девушки из дошкольного учреждения нет.

Канал отмечает, что воспитательница жаловалась начальству, что зарплаты не хватает. Девушка нашла выход из ситуации и занялась необычной подработкой.

Как отмечает заведующая, недовольные этим недавно добились, чтобы воспитательница закрыла социальные сети. Вместе с тем уволить ее не за что.