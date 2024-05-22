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Воспитательница рубцовского детсада подрабатывает стриптизершей из-за нехватки денег

Довольны таким выбором девушки не все, однако оснований для увольнения нет

22 мая 2024, 14:35, ИА Амител

Кадры из социальных сетей воспитательницы / Фото: Mash Siberia

Воспитательница рубцовского детского сада подрабатывает стриптизершей и рассказывает об этом в соцсетях. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, этим оказались довольны не все родители, однако оснований для увольнения девушки из дошкольного учреждения нет.

Канал отмечает, что воспитательница жаловалась начальству, что зарплаты не хватает. Девушка нашла выход из ситуации и занялась необычной подработкой.

Как отмечает заведующая, недовольные этим недавно добились, чтобы воспитательница закрыла социальные сети. Вместе с тем уволить ее не за что.

Рубцовск школы и детсады

Комментарии 22

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Денис

14:44:12 22-05-2024

Ни стыда... Ни совести... Ни телефона...

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Гость

10:35:09 23-05-2024

Денис (14:44:12 22-05-2024) Ни стыда... Ни совести... Ни телефона...... Ответ неверный. Забываете- где и с кем живете? И потом, она в отличии от наших чиновниках не ворует миллионы, не убивает, не распространяет спид и пр.. Умница.

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Гость

14:46:17 22-05-2024

Непонятно почему родителям детей только не нравится. Я думаю папочки не против, дабы спасти человека еще окажут помощь, поддержат, лишний раз клиентами сходят.

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Гость

14:51:17 22-05-2024

руки прочь от воспитателя! Это ее личное и ссвободное право, чем хочет тем занимается. Она же не в дет.саду танцует! Отстаньте от человека. Хорошенькая.....Пусть заведующая завидует, полюбому сидит там жаба 150 килограммовая.

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ВВП

14:53:49 22-05-2024

Денег нет, идите в бизнес. Стриптиз, тоже бизнес. Как бы всем туда не податься)

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Гость

18:39:39 22-05-2024

ВВП (14:53:49 22-05-2024) Денег нет, идите в бизнес. Стриптиз, тоже бизнес. Как бы все... По завету Медведева

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Гость

10:36:13 23-05-2024

Гость (18:39:39 22-05-2024) По завету Медведева... Вот и держится. За шест.

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Гость

09:15:26 23-05-2024

ВВП (14:53:49 22-05-2024) Денег нет, идите в бизнес. Стриптиз, тоже бизнес. Как бы все... Выполняет заветы премьера.

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Гость

15:05:51 22-05-2024

А чем недовольны то? Тем, что дети могут в стриптиз-клуб прийти и воспитательницу узнать?

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Гость

15:14:56 22-05-2024

Недовольны тем, что она может в сад заболевания разные с работы притащить

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Гость

15:40:22 22-05-2024

Гость (15:14:56 22-05-2024) Недовольны тем, что она может в сад заболевания разные с раб... Так родители с детьми не могут? Все святые!

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Гость

15:56:19 22-05-2024

Гость (15:14:56 22-05-2024) Недовольны тем, что она может в сад заболевания разные с раб... Радикулит не передается воздушно капельным путем, какие еще заболевания у стриптизерш?

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Гость

10:37:33 23-05-2024

Гость (15:14:56 22-05-2024) Недовольны тем, что она может в сад заболевания разные с раб... А-я-яяяй, Как нехорошо. Говорите о постороннем человеке, а думаете о себе. Работать над собой надо.

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Unknown

15:17:56 22-05-2024

Это законом не запрещено

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однако

15:18:17 22-05-2024

суровые рупцовские будни

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Гость

15:40:10 22-05-2024

Хорошая девушка, трудолюбивая, зла никому не причиняет, на чужой шее не сидит, деньги из бюджета не сосет.

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Иван

15:48:11 22-05-2024

Молодец девушка!

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Гость

15:57:25 22-05-2024

В чем мораль истории? То, что не ценят труд воспитателей детсадов, что они вынуждены подрабатывать? Это плохо? Или стриптиз - это плохой танец? Или, что стриптиз - это хорошо, и девушка несмотря на злобное дошкольное воспитание, нашла в себе силы на подработку?

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Гость

19:41:45 22-05-2024

Гость (15:57:25 22-05-2024) В чем мораль истории? То, что не ценят труд воспитателей дет... При чем здесь оценка труда воспитателя? Мораль в том, что существуют яжематери, которые считают, что эта воспитательница обязательно их дитачек будет плохому учить, что именно она виновата в плохом воспитании ее чада

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Гость

06:19:58 23-05-2024

Гость (19:41:45 22-05-2024) При чем здесь оценка труда воспитателя? Мораль в том, что су...
В ВК можете мнение этих яжмамок почитать. Одна из них занимается проституцией, но не удержалась и кусанула эту воспитку в камментах.

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dok_CФ

21:59:42 22-05-2024

Гость (15:57:25 22-05-2024) В чем мораль истории? То, что не ценят труд воспитателей дет... Мораль в том, что наёмный труд и не приносит желаемого результата (недостаточно зарплаты.. ). Работа на двух работах прибавит здоровья или пользу семье? Просто капитализм..

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Интересующийся

08:46:36 23-05-2024

А как родители воспитанников узнали о вечернем занятии воспиток? Неужели приходили к ним на выступление? Ну и кто в этой истории поступил аморально?

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