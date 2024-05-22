Воспитательница рубцовского детсада подрабатывает стриптизершей из-за нехватки денег
Довольны таким выбором девушки не все, однако оснований для увольнения нет
22 мая 2024, 14:35, ИА Амител
Кадры из социальных сетей воспитательницы / Фото: Mash Siberia
Воспитательница рубцовского детского сада подрабатывает стриптизершей и рассказывает об этом в соцсетях. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, этим оказались довольны не все родители, однако оснований для увольнения девушки из дошкольного учреждения нет.
Канал отмечает, что воспитательница жаловалась начальству, что зарплаты не хватает. Девушка нашла выход из ситуации и занялась необычной подработкой.
Как отмечает заведующая, недовольные этим недавно добились, чтобы воспитательница закрыла социальные сети. Вместе с тем уволить ее не за что.
14:44:12 22-05-2024
Ни стыда... Ни совести... Ни телефона...
10:35:09 23-05-2024
Денис (14:44:12 22-05-2024) Ни стыда... Ни совести... Ни телефона...... Ответ неверный. Забываете- где и с кем живете? И потом, она в отличии от наших чиновниках не ворует миллионы, не убивает, не распространяет спид и пр.. Умница.
14:46:17 22-05-2024
Непонятно почему родителям детей только не нравится. Я думаю папочки не против, дабы спасти человека еще окажут помощь, поддержат, лишний раз клиентами сходят.
14:51:17 22-05-2024
руки прочь от воспитателя! Это ее личное и ссвободное право, чем хочет тем занимается. Она же не в дет.саду танцует! Отстаньте от человека. Хорошенькая.....Пусть заведующая завидует, полюбому сидит там жаба 150 килограммовая.
14:53:49 22-05-2024
Денег нет, идите в бизнес. Стриптиз, тоже бизнес. Как бы всем туда не податься)
18:39:39 22-05-2024
ВВП (14:53:49 22-05-2024) Денег нет, идите в бизнес. Стриптиз, тоже бизнес. Как бы все... По завету Медведева
10:36:13 23-05-2024
Гость (18:39:39 22-05-2024) По завету Медведева... Вот и держится. За шест.
09:15:26 23-05-2024
ВВП (14:53:49 22-05-2024) Денег нет, идите в бизнес. Стриптиз, тоже бизнес. Как бы все... Выполняет заветы премьера.
15:05:51 22-05-2024
А чем недовольны то? Тем, что дети могут в стриптиз-клуб прийти и воспитательницу узнать?
15:14:56 22-05-2024
Недовольны тем, что она может в сад заболевания разные с работы притащить
15:40:22 22-05-2024
Гость (15:14:56 22-05-2024) Недовольны тем, что она может в сад заболевания разные с раб... Так родители с детьми не могут? Все святые!
15:56:19 22-05-2024
Гость (15:14:56 22-05-2024) Недовольны тем, что она может в сад заболевания разные с раб... Радикулит не передается воздушно капельным путем, какие еще заболевания у стриптизерш?
10:37:33 23-05-2024
Гость (15:14:56 22-05-2024) Недовольны тем, что она может в сад заболевания разные с раб... А-я-яяяй, Как нехорошо. Говорите о постороннем человеке, а думаете о себе. Работать над собой надо.
15:17:56 22-05-2024
Это законом не запрещено
15:18:17 22-05-2024
суровые рупцовские будни
15:40:10 22-05-2024
Хорошая девушка, трудолюбивая, зла никому не причиняет, на чужой шее не сидит, деньги из бюджета не сосет.
15:48:11 22-05-2024
Молодец девушка!
15:57:25 22-05-2024
В чем мораль истории? То, что не ценят труд воспитателей детсадов, что они вынуждены подрабатывать? Это плохо? Или стриптиз - это плохой танец? Или, что стриптиз - это хорошо, и девушка несмотря на злобное дошкольное воспитание, нашла в себе силы на подработку?
19:41:45 22-05-2024
Гость (15:57:25 22-05-2024) В чем мораль истории? То, что не ценят труд воспитателей дет... При чем здесь оценка труда воспитателя? Мораль в том, что существуют яжематери, которые считают, что эта воспитательница обязательно их дитачек будет плохому учить, что именно она виновата в плохом воспитании ее чада
06:19:58 23-05-2024
Гость (19:41:45 22-05-2024) При чем здесь оценка труда воспитателя? Мораль в том, что су...
В ВК можете мнение этих яжмамок почитать. Одна из них занимается проституцией, но не удержалась и кусанула эту воспитку в камментах.
21:59:42 22-05-2024
Гость (15:57:25 22-05-2024) В чем мораль истории? То, что не ценят труд воспитателей дет... Мораль в том, что наёмный труд и не приносит желаемого результата (недостаточно зарплаты.. ). Работа на двух работах прибавит здоровья или пользу семье? Просто капитализм..
08:46:36 23-05-2024
А как родители воспитанников узнали о вечернем занятии воспиток? Неужели приходили к ним на выступление? Ну и кто в этой истории поступил аморально?