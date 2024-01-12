Восток — дело громкое. Коалиция во главе с США может увязнуть в войне против Йемена
США и Британия бомбят города Йемена, хуситы в ответ бьют по их кораблям
12 января 2024, 13:11, ИА Амител
Очередное обострение ситуации произошло на Аравийском полуострове – американская и британская авиация нанесли в ночь на 12 января 23 авиаудара по столице Йемена – городу Сана и по некоторым другим населенным пунктам. Ракеты обрушились на аэропорты, военные объекты, склады с оружием и военной техникой, мастерские по производству беспилотников.
Сбит ли F-22?
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники, города Ходейда на западе страны, а также Таиз, Саада находились под интенсивным огнем.
В свою очередь, канал Al Arabiya передает, что Соединенные Штаты и Британия начали военную операцию против хуситов, контролирующих северную часть страны, включая официальную столицу. Поддержку им оказывают Австралия, Бахрейн, Канада, Нидерланды.
В Пентагоне подтвердили нанесение ударов по целям, связанным с хуситами, пообещав позднее сообщить подробности. По словам президента Байдена, атаки были предприняты в ответ на возникшую угрозу для судоходства в Красном море. Он утверждал, что ранее представители движения "Ансар Аллах" (так официальное называют хуситов) совершили 27 нападений на коммерческие суда более чем из 50 государств, а 9 января они атаковали американские военные корабли.
Военный обозреватель Борис Рожин в своем телеграм-канале написал, что "йеменские и иранские источники сообщают, что в районе Саны якобы разбился американский истребитель F-22". Он также приводит данные о якобы нанесенных ударах по американским и британским военным кораблям.
Политический аналитик Руслан Осташко сообщил, что "США пока прекратили атаки на Йемен и ждут ответную реакцию".
"Она не заставила себя ждать – хуситы массово запускают ракеты и, похоже, готовы поднять ставки ударами по западным военным базам. Открытым остается вопрос, будет ли Йемен исполнять угрозу начать войну с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые встали на сторону Запада", – написал он в своем телеграм-канале.
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с военной операцией США и Великобритании.
Последствия "арабской весны"
Еще в декабре хуситы объявили на контролируемой территории всеобщую народную мобилизацию для помощи движению ХАМАС в секторе Газа, ведущему боевые действия с Израилем. Также "Ансар Аллах" перекрыло Баб-эль-Мандебский пролив – один из ключевых транспортных коридоров между Европой и Азией. Это привело к прекращению движения судов через Суэцкий канал.
Следует напомнить, что сейчас Йемен представляет собой фактически распавшееся государство, хотя юридически этот распад не оформлен. В южной части, неподконтрольной хуситам, власть оспаривают несколько группировок при поддержке различных внешних сил. Одна из группировок провозгласила восстановление Народно-демократической республики Йемен (НДРЙ), которая существовала в 1967-1990 гг.
В 1990-м произошло объединение НДРЙ и Йеменской арабской республики (существовала в 1962-1990 годы) в Йеменскую республику. Однако объединение получилось нестабильным, элиты двух частей страны никак не могли достичь компромисса, и уже в 1994 году там вспыхнула гражданская война. В 2000-е годы, казалось, путь к нормализации ситуации найден, однако все рухнуло в т. н. "арабскую весну" в начале 2010-х. В настоящее время северную часть страны контролирует шиитское движение "Ансар Аллах", ориентированное на Иран. На юге власть оспаривает Совет президентского руководства (ориентированный на Саудовскую Аравию), Южный переходный совет (поддерживаемый ОАЭ) и некоторые другие, более мелкие группы, в том числе запрещенные в РФ ИГИЛ и "Аль-Каида".
Ранее военный политолог Андрей Кошкин отмечал, что конфликт, в случае его начала, будет для западных стран непростым, поскольку хуситы уже давно находятся в состоянии войны, которая стала для них привычным делом, а количество оружейных стволов в Йемене выше численности населения.
Легкой прогулки не будет
Начавшуюся военную операцию прокомментировал для телеграм-канала КСИР (Корпус стражей исламской революции Ирана) представитель "Ансар Аллах" Али Аль-Кахум.
"Битва превзойдет воображение и ожидания американцев и британцев. Война открыта, и американцы и британцы пожалеют о своей агрессии и заплатят высокую цену", – пообещал он.
Наблюдатели также активно комментируют данные события.
"США и Британия вступают в новую войну. Россия заинтересована, чтобы США и Европа максимально погрязли в войнах и конфликтах, чтобы они прекратили агрессию против России", – написал в своем телеграм-канале политолог Сергей Марков.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Геворг Мирзаян задается вопросом, сколько продлится эта операция. "Для США это точно не станет легкой прогулкой. Ни в военном, ни в имиджевом плане – ведь США напали на единственных арабов, которые реально помогали палестинцам. Посмотрим, что скажет арабская улица", – написал он в своем телеграм-канале.
Политолог и бывший журналист The New York Times Джон Вароли уверен, что "эта атака в Йемене была ради пиара".
"Провести несколько взрывов, побомбить, показать всем, как велики США. "О, мы перестреляли хуситов и напугали Йемен", а завтра американские медиа кричат, как силен президент Джо Байден", – заявил он в интервью "Известиям".
Кстати, арабский телеканал Al Mayadeen сообщает, что мировые цены на нефть на фоне событий вокруг Йемена выросли уже на 2,5%.
13:22:02 12-01-2024
А почему они увязнут? Будут ракетами утюжить хоть сколько времени. Потерь не несут, ракет у них хватает, куда им торопиться
13:50:18 12-01-2024
Гость (13:22:02 12-01-2024) А почему они увязнут? Будут ракетами утюжить хоть сколько вр... Ракеты далеко не бесконечны, кукраинцам практически перестали поставлять.
14:10:57 12-01-2024
Гость (13:22:02 12-01-2024) А почему они увязнут? Будут ракетами утюжить хоть сколько вр... Не все ракеты летят издалека. Некоторые приходится подносить довольно близко.
13:37:01 12-01-2024
Могут увязнуть как кто ??? А?
14:06:23 12-01-2024
Гость (13:37:01 12-01-2024) Могут увязнуть как кто ??? А?... Как та же Америка в Корее, во Вьетнаме. Еле ноги унесли из Афганистана.
15:30:05 12-01-2024
Гость (14:06:23 12-01-2024) Как та же Америка в Корее, во Вьетнаме. Еле ноги унесли из А... То было время, когда АК-47 мог решить на поле боя, а сейчас господин ИИ решает все проблемы у хуситов он есть?
13:56:16 12-01-2024
Вот если вы тупые и ничем не интересуетесь, то и молчали бы лучше. У хуситов баллистических ракет - вагон целый. Если бы это была банда бедуинов, то стали бы Штаты вообще внимание на них обращать. Хуситам вполне по силам создать серьезнейший гемор пиндосам.
14:07:33 12-01-2024
Гость (13:56:16 12-01-2024) Вот если вы тупые и ничем не интересуетесь, то и молчали бы ... Меньше ракет Америка пошлет на Украину в связи с этим.
15:14:32 12-01-2024
Гость (13:56:16 12-01-2024) Вот если вы тупые и ничем не интересуетесь, то и молчали бы ... Вагон ракет - это совсем немного!)) А если серьёзно, то военный потенциал группировки, которую подогнали полосатики к берегам Йемена, явно избыточен для уничтожения всех сколько-нибудь значимых целей у хуситов, его подогнали явно с прицелом на сдерживание Ирана, вот если он ударит по кораблям группировки, мало точно никому не покажется...
14:08:49 12-01-2024
совершили 27 нападений на коммерческие суда более чем из 50 государств, " Это как? Пострадавших государств оказалось в 2 раза больше,чем нападений?
14:26:04 12-01-2024
Поддерживаю, террористов надо мочить в сортире. В. Путин, 1999 г
17:01:05 12-01-2024
"Я без колебаний предприму дополнительные меры по защите наших людей и свободного потока международной торговли, если будет необходимо", - сказал Байден.Как же хорошо он сказал про свободный поток международной торговли...
17:20:42 12-01-2024
Израиль стирает с лица земля Палестину, США утюжит Йемен, вот они взялись за Восток
22:49:46 13-01-2024
Гость (17:20:42 12-01-2024) Израиль стирает с лица земля Палестину, США утюжит Йемен, во... А мы сотрем выдуманное государство усраину, так как это русская земля.