Восток — дело громкое. Коалиция во главе с США может увязнуть в войне против Йемена

США и Британия бомбят города Йемена, хуситы в ответ бьют по их кораблям

12 января 2024, 13:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Очередное обострение ситуации произошло на Аравийском полуострове – американская и британская авиация нанесли в ночь на 12 января 23 авиаудара по столице Йемена – городу Сана и по некоторым другим населенным пунктам. Ракеты обрушились на аэропорты, военные объекты, склады с оружием и военной техникой, мастерские по производству беспилотников.

Сбит ли F-22?

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники, города Ходейда на западе страны, а также Таиз, Саада находились под интенсивным огнем.

В свою очередь, канал Al Arabiya передает, что Соединенные Штаты и Британия начали военную операцию против хуситов, контролирующих северную часть страны, включая официальную столицу. Поддержку им оказывают Австралия, Бахрейн, Канада, Нидерланды.

Фото: соцсети

В Пентагоне подтвердили нанесение ударов по целям, связанным с хуситами, пообещав позднее сообщить подробности. По словам президента Байдена, атаки были предприняты в ответ на возникшую угрозу для судоходства в Красном море. Он утверждал, что ранее представители движения "Ансар Аллах" (так официальное называют хуситов) совершили 27 нападений на коммерческие суда более чем из 50 государств, а 9 января они атаковали американские военные корабли.

Военный обозреватель Борис Рожин в своем телеграм-канале написал, что "йеменские и иранские источники сообщают, что в районе Саны якобы разбился американский истребитель F-22". Он также приводит данные о якобы нанесенных ударах по американским и британским военным кораблям.

Политический аналитик Руслан Осташко сообщил, что "США пока прекратили атаки на Йемен и ждут ответную реакцию".

"Она не заставила себя ждать – хуситы массово запускают ракеты и, похоже, готовы поднять ставки ударами по западным военным базам. Открытым остается вопрос, будет ли Йемен исполнять угрозу начать войну с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые встали на сторону Запада", – написал он в своем телеграм-канале.

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с военной операцией США и Великобритании.

Последствия "арабской весны"

Еще в декабре хуситы объявили на контролируемой территории всеобщую народную мобилизацию для помощи движению ХАМАС в секторе Газа, ведущему боевые действия с Израилем. Также "Ансар Аллах" перекрыло Баб-эль-Мандебский пролив – один из ключевых транспортных коридоров между Европой и Азией. Это привело к прекращению движения судов через Суэцкий канал.

Следует напомнить, что сейчас Йемен представляет собой фактически распавшееся государство, хотя юридически этот распад не оформлен. В южной части, неподконтрольной хуситам, власть оспаривают несколько группировок при поддержке различных внешних сил. Одна из группировок провозгласила восстановление Народно-демократической республики Йемен (НДРЙ), которая существовала в 1967-1990 гг.

В 1990-м произошло объединение НДРЙ и Йеменской арабской республики (существовала в 1962-1990 годы) в Йеменскую республику. Однако объединение получилось нестабильным, элиты двух частей страны никак не могли достичь компромисса, и уже в 1994 году там вспыхнула гражданская война. В 2000-е годы, казалось, путь к нормализации ситуации найден, однако все рухнуло в т. н. "арабскую весну" в начале 2010-х. В настоящее время северную часть страны контролирует шиитское движение "Ансар Аллах", ориентированное на Иран. На юге власть оспаривает Совет президентского руководства (ориентированный на Саудовскую Аравию), Южный переходный совет (поддерживаемый ОАЭ) и некоторые другие, более мелкие группы, в том числе запрещенные в РФ ИГИЛ и "Аль-Каида".

Ранее военный политолог Андрей Кошкин отмечал, что конфликт, в случае его начала, будет для западных стран непростым, поскольку хуситы уже давно находятся в состоянии войны, которая стала для них привычным делом, а количество оружейных стволов в Йемене выше численности населения.

Легкой прогулки не будет

Начавшуюся военную операцию прокомментировал для телеграм-канала КСИР (Корпус стражей исламской революции Ирана) представитель "Ансар Аллах" Али Аль-Кахум.

"Битва превзойдет воображение и ожидания американцев и британцев. Война открыта, и американцы и британцы пожалеют о своей агрессии и заплатят высокую цену", – пообещал он.

Наблюдатели также активно комментируют данные события.

"США и Британия вступают в новую войну. Россия заинтересована, чтобы США и Европа максимально погрязли в войнах и конфликтах, чтобы они прекратили агрессию против России", – написал в своем телеграм-канале политолог Сергей Марков.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Геворг Мирзаян задается вопросом, сколько продлится эта операция. "Для США это точно не станет легкой прогулкой. Ни в военном, ни в имиджевом плане – ведь США напали на единственных арабов, которые реально помогали палестинцам. Посмотрим, что скажет арабская улица", – написал он в своем телеграм-канале.

Политолог и бывший журналист The New York Times Джон Вароли уверен, что "эта атака в Йемене была ради пиара".

"Провести несколько взрывов, побомбить, показать всем, как велики США. "О, мы перестреляли хуситов и напугали Йемен", а завтра американские медиа кричат, как силен президент Джо Байден", – заявил он в интервью "Известиям".

Кстати, арабский телеканал Al Mayadeen сообщает, что мировые цены на нефть на фоне событий вокруг Йемена выросли уже на 2,5%.