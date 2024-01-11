Время вперед. Что изменится на фронтах СВО в 2024 году

Почему российские войска переходят в наступление, а ВСУ — в оборону

11 января 2024, 06:15, ИА Амител

Фото: mil.ru

Очевидно, что продолжающаяся почти два года СВО на Украине в наступившем 2024-м изменит свой ход. Перемены будет определять ряд ключевых обстоятельств (остальные имеют куда меньшее значение) – уровень поддержки Киева западными союзниками, глубокие изменения в структуре ВС РФ и принципах формирования, отлаживание работы российского ВПК. Отчасти сыграют роль и политические факторы – изменение настроений европейских и американских политиков. О переменах на фронтах спецоперации, которая оказывает важнейшее влияние на внутриполитическую ситуацию в стране, размышлял журналист amic.ru Андрей Магас.

Возвращение к истокам

Не секрет, что успехи на поле во многом определяются работой военно-промышленного комплекса. В декабре 2023-го глава российского Минпромторга Мантуров сообщил , что по итогам года российский ОПК выполнил рекордный по объему гособоронзаказ и опередил Запад по оружейному производству. По его словам, по ряду позиций выпуск продукции увеличился в 10-12 раз. Таким образом, наша "оборонка" заработала в усиленном режиме, на полную мощность, отмечает военный эксперт, полковник в отставке, участник боевых действий Геннадий Алехин.

"На фронт стали приходить новые и модернизированные системы вооружений – "Мальва", "Коалиция-СВ". Теперь у нас преимущество в беспилотниках, средствах связи, в которых мы первые месяцы СВО уступали украинской стороне", – сообщил он amic.ru.

Алехин обратил внимание, что на этом фоне производство вооружения на Западе сталкивается с большими сложностями, также растут политические разногласия о необходимости его поставок Киеву. Как следствие, ВСУ стали получать меньше оружия и боеприпасов, что сказывается на их боеспособности.

Дают свои результаты изменения в структуре ВС РФ. Геннадий Алехин напомнил, что в течение 2023 года за счет контрактников и добровольцев фронтовые подразделения пополнили порядка 400 тысяч человек.

"В наших вооруженных силах создаются дополнительные объединения – армии. Это все оказывает влияние на их возможности в зоне СВО. Во многом благодаря этому 2024-й может стать годом активных боевых действий с нашей стороны", – считает он.

Как известно, ближе к концу 2023 года ВСУ, по указанным выше причинам, а также из-за огромных потерь, утратили инициативу, которой завладела российская армия. У ВС РФ сильно изменилась и тактика.

"Мы перешли на проверенные опытом советские правила общевойскового боя, с учетом современных реалий, что приносит успех. Ранее мы пытались использовать натовские стандарты, но это не принесло большого успеха. Это сделано с учетом недостатков и ошибок, допущенных в первые месяцы военной операции", – рассказал Геннадий Алехин.

Курс – на Одессу и Николаев?

Пока трудно прогнозировать результаты этого перехвата инициативы российскими военными, но ряд наблюдателей уже сочли знаковыми высказывания политиков о расширении географии СВО. Так, в начале января глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости освобождения Одессы и Николаева, которые являются русскими городами. В интервью РИА Новости он напомнил , что "Одесса – город, который был основан Екатериной [Второй] в 1794 году".

"По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно русский", – сказал Пушилин, заметив, что территории Николаевской области были отбиты у Крымского ханства, находившегося тогда в вассальной зависимости от Османской империи.

Ранее, 14 декабря 2023 года, президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что "Одесса – вообще русский город".

"Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую", – сказал глава государства.

Кстати, в октябре 2023-го на Валдайском форуме Путин уже назвал Одессу "русским городом и чуть-чуть еврейским".

По мнению бывшего общевойскового офицера Александра Шарковского, вряд ли эти напоминания являются случайностями.

"Если боевые действия будут идти в благоприятном для нас ключе, то в 2024 году наши военные могут освободить Одессу и Николаев, проложив сухопутный коридор к Приднестровью, ситуация вокруг данной республики, как известно, осложняется", – высказал он предположение amic.ru.

Запад волнуется, но на диалог не идет

Перемены на фронте постепенно отражаются на тональности публикаций западной прессы – там все чаще выражается озабоченность судьбой Украины как государства. К примеру, американский журнал Time среди главных десяти угроз 2024 года на третье место поставил "разделение Украины".

По мнению директора аналитического агентства Eurasia Group Яна Бремера, в текущем году, который станет переломным в конфликте, Украине грозит фактическое разделение.

"Россия завладела инициативой на поле боя и у нее имеется материальное преимущество. Если Украина в ближайшее время не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться необратимыми и вполне могут увеличиться", – заявил он

Бремер отмечает, что "Киев получил серьезный удар от сокращения политической и материальной поддержки со стороны Соединенных Штатов, а перспективы европейской помощи лишь немного улучшились". Аналитик опасается, что "Киев пойдет на больший военный риск в этом году, включая удары по большему количеству целей внутри России". Эти шаги украинской стороны могут "спровоцировать беспрецедентные ответные действия России и втянуть НАТО в конфликт".

При этом на Западе то и дело раздаются голоса о необходимости диалога с Россией с целью урегулирования украинского конфликта. Так, депутат германского Бундестага Маттиас Моосдорф заявил в интервью "Известиям" о возможности переговоров с Москвой, особенно если на грядущих президентских выборах в США победителем станет Дональд Трамп.

"Я этого ожидаю. Хаосу придет конец, самое позднее – после победы Дональда Трампа в Америке. Его победа может стать положительным моментом. Это великая надежда разумных людей в этом мире. У Байдена и его коррумпированных стратегов руки по локоть в крови. Людям во всем мире это надоело", – сказал политик.

По мнению политолога, доцента кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадима Трухачева, ожидать радикальных перемен в подходе коллективного Запада к российско-украинскому конфликту в ближайшем будущем не приходится.

"Европейские лидеры до сих пор уверены, что смогут победить Россию. И хотя в 2024 году число голосов за политиков, выступающих против помощи украинской стороне, увеличится, все же прихода к власти прагматиков ожидать не стоит. В той же Германии в случае ухода Шольца кресло канцлера может занять лидер ХДС Мерц, настроенный по отношению к нам куда жестче", – сообщил он amic.ru.

Киев надеется на "боевых соколов"

Впрочем, в Киеве не теряют надежды переломить ситуацию – там продолжают уповать на поставки давно обещанных самолетов F-16 (Fighting Falcon – "боевой сокол"). Однако западные партнеры не торопятся выполнять обещания. Например, Дания решила отложить отправку своих самолетов – по крайней мере, до второго квартала 2024 года, пишет местное издание Berlingske. В минобороны страны объяснили задержку тем, что требуется соблюсти еще "ряд условий", среди них – прохождение пилотами ВСУ программы обучения, создание на Украине необходимой инфраструктуры и логистики. В датском военном ведомстве, впрочем, не уточнили, какие условия уже выполнены, а что еще предстоит сделать.

В то же время, как сообщает телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на украинского замминистра обороны Иллариона Павлюка, уже началась подготовка аэродромов под эти истребители. Уточняется, что подготовка идет для "условий постоянного боевого использования", вокруг них уже идет укрепление ПВО. Также Павлюк сообщил, что в настоящее время идет работа над внедрением до конца 2024 года т. н. "быстрого трека", в рамках которого проводится оценка аэродромов, а также осуществляется обучение летчиков и инженеров.

Геннадий Алехин сообщил, что из 18 подходящих военных аэродромов на Украине в результате ракетных ударов большинство из находятся в непригодном состоянии.