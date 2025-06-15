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"Вот такой сюрприз". В барнаульском парке "Изумрудный" появились мальки карпов койя

Теперь рыб в пруду станет еще больше

15 июня 2025, 22:47, ИА Амител

Рыб в барнаульском парке "Изумрудный" станет еще больше: в пруду появились мальки карпов койя. Об этом сообщил руководитель общественного пространства Владислав Вакаев в своем Telegram-канале.

"Вот такой сюрприз преподнесли наши рыбки <...>. Это значит, что карпов будет много", – отметил Вакаев.

Напомним, карпы "Изумрудного" зимовали в Калманском районе. Рыбы хорошо перенесли холодное время года, и 12 апреля их вернули в пруд.

Выпуск карпов в пруд парка

В парк "Изумрудный" вернулись карпы после зимовки

Посетители парка под аплодисменты наблюдали, как рыб выпускают в пруд
НОВОСТИОбщество
Барнаул Парк "Изумрудный" парки

Комментарии 3

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Гость

09:05:33 16-06-2025

Ой! Откуда же они взялись?

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Гость

14:21:19 16-06-2025

вы можете в пруду вырыть им дом зимний или нет? странные издеватели

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Гость

14:34:23 16-06-2025

Гость (14:21:19 16-06-2025) вы можете в пруду вырыть им дом зимний или нет? странные изд... Называется зимовальная яма.

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