"Вот такой сюрприз". В барнаульском парке "Изумрудный" появились мальки карпов койя
Теперь рыб в пруду станет еще больше
15 июня 2025, 22:47, ИА Амител
Рыб в барнаульском парке "Изумрудный" станет еще больше: в пруду появились мальки карпов койя. Об этом сообщил руководитель общественного пространства Владислав Вакаев в своем Telegram-канале.
"Вот такой сюрприз преподнесли наши рыбки <...>. Это значит, что карпов будет много", – отметил Вакаев.
Напомним, карпы "Изумрудного" зимовали в Калманском районе. Рыбы хорошо перенесли холодное время года, и 12 апреля их вернули в пруд.
09:05:33 16-06-2025
Ой! Откуда же они взялись?
14:21:19 16-06-2025
вы можете в пруду вырыть им дом зимний или нет? странные издеватели
14:34:23 16-06-2025
Гость (14:21:19 16-06-2025) вы можете в пруду вырыть им дом зимний или нет? странные изд... Называется зимовальная яма.