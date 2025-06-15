"Вот такой сюрприз". В барнаульском парке "Изумрудный" появились мальки карпов койя

Теперь рыб в пруду станет еще больше

15 июня 2025, 22:47, ИА Амител

Рыб в барнаульском парке "Изумрудный" станет еще больше: в пруду появились мальки карпов койя. Об этом сообщил руководитель общественного пространства Владислав Вакаев в своем Telegram-канале.

"Вот такой сюрприз преподнесли наши рыбки <...>. Это значит, что карпов будет много", – отметил Вакаев.

Напомним, карпы "Изумрудного" зимовали в Калманском районе. Рыбы хорошо перенесли холодное время года, и 12 апреля их вернули в пруд.