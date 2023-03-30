Войдут все. Пристройку в два раза больше школы возводят в селе Власиха

Школа № 98 слишком маленькая и классы переполнены

30 марта 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: barnaul.org / Михаил Полубедов

В селе Власиха к школе № 98 возводят пристройку, которая в два раза больше действующего учебного здания. 29 марта на месте строительства побывали заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров, представители профильных комитетов, подрядной организации и депутат БГД Юрий Ряполов. Чиновники оценили ход работ и проверили их качество.

Зачем нужна такая большая пристройка?

Дело в том, что сейчас школа слишком маленькая и классы переполнены, а потому многие дети вынуждены учиться в других школах, добираться до которых неудобно.

Пристройка же позволит создать дополнительные места для детей, а также снизит нагрузку со школы № 50 и 118 Новосиликатного микрорайона, где сейчас проходят обучение дети из посёлка Октябрьского и села Власиха, пояснил заместитель председателя комитета по образованию города Василий Губанов."Сегодня не все дети, территориально относящиеся к школе № 98, могут её посещать в связи с переполненностью классов. Строится, по сути, ещё одна школа, которая решит эту проблему, поэтому этот объект очень долгожданный", – добавил депутат БГД Юрий Ряполов.

Фото: barnaul.org / Михаил Полубедов

После введения пристройки школу № 98 дополнительно смогут посещать 400 детей. Здесь появится современный спортивный и актовый залы, отдельный пищеблок и столовая на 275 учащихся. Кроме детей, проживающих в селе Власиха и посёлке Октябрьском, учиться в этой школе смогут и ребята из посёлка Лесного.

Как идёт строительство?

Основная часть строительных работ уже практически завершена: возведены стены, смонтированы плиты перекрытий и пластиковые окна, закончены и фасадные работы. Сейчас идёт монтаж кровли и инженерного оборудования. Обустроена и система отопления.

Фото: barnaul.org / Михаил Полубедов

"Площадь большого пристроя к школе в селе Власиха составляет семь тысяч квадратных метров, что почти в два раза превышает площадь действующего здания. Строительство этого объекта стало возможным благодаря поддержке губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко – основная доля финансирования проекта приходится на региональный бюджет. При соблюдении подрядной организацией графика работ, установленного муниципальным контрактом, и обеспечении надлежащего строительного процесса, а также после проведения необходимых экспертиз мы планируем, что к новому учебному году новая школа откроет свои двери для детей", – сообщил Андрей Фёдоров.

Он подчеркнул, что сейчас делается всё возможное, чтобы здание было введено в эксплуатацию вовремя.