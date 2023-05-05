ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19

Глобальная эпидемия продлилась чуть больше трёх лет

05 мая 2023, 21:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Всемирная организация здравоохранения отменила статус глобальной пандемии COVID-19. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава ВОЗ Адханом Гебрейесус.

По его словам, такое предложение поступило от комитета экспертов по COVID-19. Он решил последовать этому совету. Само решение тщательно обдумано.

Вместе с тем Гебрейесус заявил, что это не означает, что коронавирус перестал быть глобальной угрозой. Сам вирус здесь надолго – "он всё ещё убивает" и продолжает меняться. Не исключается, что в будущем могут появиться более смертельные варианты COVID-19.

Глава ВОЗ также отметил, что с начала пандемии коронавируса официально от вируса погибло 7 млн человек. В действительности цифры намного выше – по меньшей мере 20 млн человек.

Напомним, что вспышку COVID-19 объявили пандемией в марте 2020 года. Таким образом, пандемия коронавируса продлилась чуть больше трёх лет.