Правда ли, что прививаться от коронавируса больше не нужно?

Количество вакцинирующихся в регионе продолжает падать

21 апреля 2023, 06:15, Антон Дегтярев

Вакцинация от коронавируса / Фото: amic.ru

Член российского Совфеда Владимир Круглый 19 апреля рассказал изданию "СенатИнформ", что сейчас россияне вполне могут не вакцинироваться от ковида, потому что существующие прививки всё равно не помогут от новых подвидов вируса. В связи с этим amic.ru спросил у главного внештатного эпидемиолога Алтайского края Ирины Переладовой, надо ли всё-таки прививаться от коронавируса в 2023 году и действительно ли вакцины не защищают от последних штаммов инфекции.

Что сказал сенатор?

Владимир Круглый отметил, что в мире и в России пандемия уже не имеет значительного распространения, диагностика и учёт новых случаев снизились, как и число тестов на ковид. Он подчеркнул, что коронавирус серьёзных противоэпидемиологических мероприятий не требует, а потому соблюдать график ревакцинации нет необходимости.

Так надо ли прививаться?

Ирина Переладова рассказала amic.ru, что прививаться жителям Алтайского края всё-таки нужно, потому что эпидемиологическая обстановка в регионе не самая радужная.

"У нас заболеваемость в Алтайском крае – под 100 человек в день. Вирус никуда не делся, мы постоянно регистрируем новых заболевших и на этой неделе подрастаем по этому показателю каждый день. Это не то, что вообще надо обсуждать. Тем более впереди лето, отпуска, есть и люди, которые едут по России и за рубеж. Никто ничего не отменял, нет таких документов, которые говорят, что вакцинироваться не надо. Всемирная организация здравоохранения также ничего не отменила, российский Минздрав тоже", – сказала Переладова.

Защищает ли вакцина от новых штаммов ковида?

Слухи о том, что вакцина от ковида не действует на новые штаммы и подвиды вируса, "не имеют под собой оснований", подчёркивает Переладова. Сегодня вакцина работает хорошо и "сомнений в её эффективности быть не может", уверяет эксперт.

Как идёт прививочная кампания в Алтайском крае?

Вяло, отмечает Переладова. Сейчас в Алтайском крае прививаются примерно от 800 до 1100 человек в неделю, тогда как раньше вакцинировались несколько тысяч человек в неделю. Цифры начали снижаться летом прошлого года, говорит эпидемиолог.

Сколько раз надо привиться?

Точно сказать нельзя, отмечает эксперт. Даже если вы вакцинировались четыре или пять раз, надо продолжать это делать, уверяет Ирина Переладова. По её словам, лучше прививаться каждые полгода двухкомпонентной вакциной. Сама Переладова и её семья поступает именно таким образом, подчеркнула эксперт.

В регионе сейчас вообще есть вакцина?

Да, сейчас вакцина в поликлиниках есть, это двухкомпонентный "Спутник V", сообщила Переладова. Минздрав выдаёт препарат по запросу. Записаться в поликлинику можно, как и раньше, – через регистратуру или через "Госуслуги".

Чем грозит массовый бойкот вакцинации?

Ирина Переладова отмечает, что в Алтайском крае в последнее время сильно уменьшился уровень иммунизации населения. Сейчас в регионе всего 4% жителей, которые привились или переболели ковидом. При этом на пике пандемии иммунная прослойка составляла 60%.

"Суммарный иммунитет у нас сейчас очень небольшой. Если агрессивный штамм будет, нельзя исключить серьёзный подъём заболеваемости. Если вирус изменит свою структуру и будет более агрессивным, возникает угроза возможного увеличения числа заболевших", – пояснила Переладова.

По её словам, если значительная часть людей будет привита, то граждане смогут жить спокойно, и очередной подъём заболеваемости ковидом не принесёт с собой тяжких последствий и осложнений. Переладова подчеркнула, что молодёжи также стоит относиться к вакцинации серьёзно, потому что они могут заразить своих бабушек и дедушек, которые потом будут долго и тяжело бороться с инфекцией.

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