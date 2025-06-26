Новосибирский боец лишился зрения, прикрыв собой сослуживцев от гранаты

19-летний молодой человек уже учится жить заново и делает в этом большие успехи

26 июня 2025, 23:11, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новосибирец Никита Погонышев лишился зрения, прикрыв собой сослуживцев от гранаты в зоне спецоперации. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Парень с детства мечтал защищать Родину — два его прадеда прошли Великую Отечественную войну и были для него примерами. В июле 2023 года, когда Никите исполнилось 18 лет, он подписал контракт в военкомате.

"Пошел служить вместе с земляками: получил военную специальность гранатомётчика, потом меня вместе с сослуживцами отправили в зону СВО. Одной из первых задач был штурм лесополос у деревни Водяное на Авдеевском направлении: он был одним из самых сложных. Сначала я был штурмовиком, затем служил в группе эвакуации. Нашей задачей было вытаскивать раненых, спасать сослуживцев", — рассказал Погонышев.

В январе 2024 года Никита ездил в командировку Ульяновск, где и встретил свою будущую жену. Они познакомились за полтора месяца до встречи в соцсетях и всего через несколько дней очного общения решили пожениться. Молодожены расписались в ЗАГСе, а через неделю сибиряк вернулся в зону СВО.

В ноябре 2024 года бойцы заходили в окрестности Мирнограда на Покровском направлении, и там Никита получил ранение.

"Граната разорвалась, я принял на себя все осколки. Основной удар пришелся в голову, и еще один осколок попал в плечо. Мне тогда пробило череп, но двух сослуживцев, находившихся прямо за мной, я прикрыл. Они не растерялись, забинтовали раны — считай, вытащили меня с того света. Примерно через полчаса водитель вывез меня на багги в госпиталь, рискуя попасть под атаку дронов", – рассказал Никита.

Через два часа после ранения боец был уже в больнице Ясиноватой: там он потерял сознание. Никите оказали первую помощь, перевезли сначала в Донецкий, затем в Луганский госпиталь. Там сделали операции и ввели сибиряка в искусственную кому, после чего Никиту вертолётом отправили в Ростовский военный госпиталь. Яна буквально жила в больнице и была рядом, когда ее супруг пришел в сознание. Врачи выявили множественный перелом костей левой стороны лица. Молодой человек потерял левый глаз, а другой осколок прошел до правого.

Через две с половиной недели 19-летнего бойца выписали в обычную палату. Сперва ему было непросто свыкнуться с тем, что он лишился зрения, однако вместе с Яной они прошли это. Через некоторое время пара вернулась в Новосибирск, где боец стал осваивать прежние навыки — через два месяца уже сам ходил в магазин и до автобусной остановки, выучил маршрут до метро и обратно.

Сейчас Никита решил стать профессиональным музыкантом. Он всегда мечтал научиться играть на гитаре, но до этого руки не доходили. Неделю назад Погонышев приехал в Уфу, во Всероссийский центр глазной и пластической хирургии Минздрава РФ. Заслуженный врач России Эрнст Мулдашев провёл консультацию и сказал, что есть шанс восстановить зрение — и пригласил на лечение через несколько месяцев, врачи попытаются частично восстановить зрение на правый глаз.