Возле барнаульских школ обновили дорожную разметку

Работы выполнили как в самом городе, так и в пригороде

28 августа 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле обновили дорожную разметку и надписи "Дети" вблизи школ, имеющих непосредственный выход на проезжую часть.

Как сообщили в мэрии, более 50 таких образовательных организаций расположены как в городе, так и в пригородных районах: Бельмесево, Новомихайловка, Центральный, Лебяжье, Гоньба и другие. Разметку при этом нанесли и в микрорайоне "Авиатор" у новой школы, которую вводят в эксплуатацию в этом году.

"Также в городе продолжается нанесение дорожной разметки на основным магистралях города и пешеходных переходах для удобства передвижения в зимний периов", – добавили в городской администрации.

Ранее стал известен график обучения детей в новом учебном году.