Стал известен график учебы детей в новом учебном году

Для первых классов организуют дополнительные каникулы

25 августа 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Опубликован график учебы школьников в 2023/2024 учебном году. Об этом рассказал "Толк".

Осенние каникулы для ребят продлятся с 28 октября по 5 ноября. Зимой будут отдыхать с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, а весной с 16 марта по 24 марта.

Летние каникулы продлятся с 1 июня по 31 августа.

Отмечается, что для первоклашек организуют дополнительные каникулы с 19 до 25 февраля 2024 года.