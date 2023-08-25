НОВОСТИНаука и образование

Стал известен график учебы детей в новом учебном году

Для первых классов организуют дополнительные каникулы

25 августа 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Опубликован график учебы школьников в 2023/2024 учебном году. Об этом рассказал "Толк".

Осенние каникулы для ребят продлятся с 28 октября по 5 ноября. Зимой будут отдыхать  с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, а весной с 16 марта по 24 марта.

Летние каникулы продлятся с 1 июня по 31 августа.

Отмечается, что для первоклашек организуют дополнительные каникулы с 19 до 25 февраля 2024 года.

Алтайский край школы и детсады

Комментарии 3

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Гость

15:21:59 25-08-2023

Почему сократили зимние каникулы детям ?!Всегда отдыхали 12 дней и выходили на учёбу 11 января . Вот здесь явное нарушение . С каких это пор 4 + 2 стало 14 , математику не учили совсем ?

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Гость

21:06:12 25-08-2023

Отмечается, что для первоклашек организуют дополнительные каникулы с 19 до 25 февраля 2024 года. У нас в школе у первоклассников дополнительные каникулы будут с 12 по 18 февраля. Это удобнее для всех, поверьте.

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Римма

14:32:07 26-08-2023

В последние годы на зимних каникулах отдыхали 14 дней, и это правильно, с 2 воскресеньями. А тут получается 10 дней? И осенние и весенние каникулы начинаются с субботы, включая в себя 2 воскресенья, которые и так выходные. Тоже сокращение! Безобразие, дети и так перегружены, ещё и на отдыхе сокращают!

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