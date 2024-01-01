Возмездие за Белгород. Российские военные нанесли ракетные удары по позициям ВСУ
О том, что ВСУ ответят за теракт в Белгороде 1 января, заявил президент России Владимир Путин
01 января 2024, 20:06, ИА Амител
Российские военные провели ракетный обстрел позиций ВСУ в Харькове. Эта атака стала актом возмездия за обстрел жилых кварталов в центре Белгорода, в результате которых погибли 24 человека, в том числе четверо детей, сообщает "Российская газета".
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что высокоточным ракетным ударом был поражен бывший гостиничный комплекс "Харьков Палас". По данным российских военных, в нем находились сотрудники Главного управления разведки (ГУР) и ВСУ, которые были задействованы в разработке и исполнении теракта в Белгороде.
"Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации", – сказал Конашенков.
Днем 1 января во время встречи с военнослужащими в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по Белгороду не останется безнаказанным. Глава государства назвал эту атаку со стороны ВСУ террористическим актом.
22:53:53 01-01-2024
В интернете есть фотки "Харьков Палас". Просто ужасные повреждения! На двух верхних этажах стекла провыбивало. Не маловато для достойной ответки? Израильтяне объекты хамаса в таких случаях до основания бомбами сносят...
08:28:42 02-01-2024
Гость (22:53:53 01-01-2024) В интернете есть фотки "Харьков Палас". Просто ужасные повре... Сходи на фронт доразвали до основания. Советчик-еврейский
09:42:07 02-01-2024
Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации", – сказал Конашенков. ---- а зачем Белгород, зачем ответка? Могли бы и сразу обнулить, если знали
12:51:23 02-01-2024
Гость (09:42:07 02-01-2024) Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых ... Объявили воздушную тревогу, а эти 200 иностранных наемников тупо сидели до прилета нашей ракеты? Прямо как у нас в Москве, сидят по кафекам и ждут чтобы сфотать прилет.
13:33:24 02-01-2024
Гость (09:42:07 02-01-2024) Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых ... хоть кто анализирует прочитанное!