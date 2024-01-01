Возмездие за Белгород. Российские военные нанесли ракетные удары по позициям ВСУ

О том, что ВСУ ответят за теракт в Белгороде 1 января, заявил президент России Владимир Путин

01 января 2024, 20:06, ИА Амител

Фото: ТАСС

Российские военные провели ракетный обстрел позиций ВСУ в Харькове. Эта атака стала актом возмездия за обстрел жилых кварталов в центре Белгорода, в результате которых погибли 24 человека, в том числе четверо детей, сообщает "Российская газета".

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что высокоточным ракетным ударом был поражен бывший гостиничный комплекс "Харьков Палас". По данным российских военных, в нем находились сотрудники Главного управления разведки (ГУР) и ВСУ, которые были задействованы в разработке и исполнении теракта в Белгороде.

"Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации", – сказал Конашенков.

Днем 1 января во время встречи с военнослужащими в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по Белгороду не останется безнаказанным. Глава государства назвал эту атаку со стороны ВСУ террористическим актом.