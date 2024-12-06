Возможен небольшой снег. О погоде в Алтайском крае днем 6 декабря

Температура опустится до -8 градусов

06 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

До -8 градусов опустится температура в Алтайском крае 6 декабря. По западу местами возможен небольшой снег. Об этом рассказали в краевом Гидрометцентре.

По региону температура составит -3...-8 градусов. Преимущественно без осадков, однако по западу местами возможен небольшой снег. В утренние часы местами ожидается изморозь и туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле термометры покажут -4...-6 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с.