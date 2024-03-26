Возможности кончаются. Томенко призвал найти новые способы обновлять транспорт в крае
Потенциал казначейских кредитов, на которые регион покупает автобусы, "не бездонный", подчеркнул губернатор
26 марта 2024, 14:16, ИА Амител
Чтобы решить проблему обновления общественного транспорта в городах Алтайского края, нужно искать новые пути решения. Об этом в ходе итогового совещания регионального Минтранса сказал губернатор Виктор Томенко. Он отметил, что возможности, которые сейчас используют в крае для закупки автобусов, потихоньку заканчиваются.
Сейчас главные способы обновления транспорта в крае - казначейские кредиты и региональные программы. Их не хватит, чтобы полностью решить проблему, считает глава региона.
"Мы идем на обновление. Все это очень дорого - каждая единица техники. Купить трамвай - под 70 млн рублей, троллейбус - под 30 или уже даже под 40 млн, автобус - примерно столько же. Это огромные деньги. А потенциал инфраструктурного меню - всяких разных кредитов - тоже не бездонный. В конечном счете, эти деньги потом нужно отдавать, хоть и за 15 лет. Мы, безусловно, этими возможностями пользуемся, но они понемногу тоже заканчиваются", - пояснил Томенко.Новые механизмы по обновлению общественного транспорта, которые в сложившихся условиях необходимы региону, еще не найдены. Но губернатор предложил руководителям отрасли рассмотреть несколько вариантов.
"Нам надо думать над какими-то новыми инструментами. Возможно, это концессии. На мой взгляд, стоит еще рассмотреть долгосрочные варианты государственно-частного партнерства, направленные на обновление транспорта", - высказался глава региона. В любом случае, проблему обязательно надо решать, подчеркнул Томенко.
"Мы должны понять, что люди главным образом привязаны к городам и селам, в которых живут. Поэтому для них очень важно то, что происходит с муниципальным общественным транспортом. Сейчас мы заплаточно закрываем эти пробелы. Но будем, конечно, выходить на системные решения", - заверил Виктор Томенко.
Напомним, в прошлом году Алтайский край закупил 41 новый автобус для Барнаула. Все их планируется запустить по городу до конца весны 2024 года. Отечественные автобусы марки НефАЗ, которые вмещают до 100 пассажиров, будут ходить по маршрутам № 1 и № 10. "Обновка" обошлась региону в 685 млн рублей.
14:30:01 26-03-2024
Для начала запустить в Барнаул (через тендер и жесткие условия) перевозчиков соседних регионов, хотя-бы 3-4 маршрута и посмотреть их работу.
14:47:17 26-03-2024
а где новые трамваи ????????????
15:02:40 26-03-2024
я (14:47:17 26-03-2024) а где новые трамваи ????????????... Где вообще трамваи? Замаялась ждать их на остановке.
16:05:07 26-03-2024
Гость (15:02:40 26-03-2024) Где вообще трамваи? Замаялась ждать их на остановке.... А могли в металлолом сдать и пропить?
15:03:42 26-03-2024
я (14:47:17 26-03-2024) а где новые трамваи ????????????... 2 шт. ходят по 2-му маршруту. Где остальные - тайна великая есть.
15:37:07 26-03-2024
Гость (15:03:42 26-03-2024) 2 шт. ходят по 2-му маршруту. Где остальные - тайна великая ... Обещали по 1 и 7. ГДЕ?
15:17:57 26-03-2024
я (14:47:17 26-03-2024) а где новые трамваи ????????????... Уехали. Они транзитом шли.
15:24:55 26-03-2024
я (14:47:17 26-03-2024) а где новые трамваи ????????????... Один как-то видел. Вроде шел по 7-му маршруту, если не ошибаюсь. Но видел только раз.
17:43:46 26-03-2024
Гость (15:24:55 26-03-2024) Один как-то видел. Вроде шел по 7-му маршруту, если не ошиба... Я круче, я два раза видел!
14:53:54 26-03-2024
автобусы не появились, а возможности уже закончились
15:25:28 26-03-2024
Даёшь автобусы марки НефА для администраций всех уровней!
15:48:06 26-03-2024
Пусть и мало, но автобусы и трамваи закупили, но барнаульцы так и могут воспользоваться в полной мере закупленным транспортом - их нет на маршрутах. Вот такой результат работы министра транспорта Антона Воронова. Пшик.
16:09:32 26-03-2024
Может администрации пора подумать о закупках Гужевых повозок, всё дешевле будет
17:45:18 26-03-2024
Сергей (16:09:32 26-03-2024) Может администрации пора подумать о закупках Гужевых повозок... Ага прям уж!? Это вы ещё не узнавали сколько стоит сено и овес...!? Дешевле...!? А ещё содержать и лечить...
18:20:33 26-03-2024
Гость (17:45:18 26-03-2024) Ага прям уж!? Это вы ещё не узнавали сколько стоит сено и ов... Бездомных собак из Ласки запрягать в повозки, пусть отрабатывают.
17:28:47 26-03-2024
Заключайте договоры с перевозчиками , у которых есть новый транспорт и валидаторы, только так! Хватит чиновникам сидеть на **** ровно! Вовлекайте на краевые тендеры перевозчиков из других регионов,кончайте договорняки и начинайте работать! Ищите новых перевозчиков, ищите!
18:30:36 26-03-2024
Почему не возбуждается прокуратура по поводу неудовлетворительной работы общественного транспорта в г. Барнауле??? Это же просто форменное пренебрежение людьми.
10:56:56 27-03-2024
Гость (18:30:36 26-03-2024) Почему не возбуждается прокуратура по поводу неудовлетворите... Так прокурорские на общественном транспорте, вероятно, не ездят.
18:45:18 26-03-2024
А вот мы любим оглядываться на заграницу. А как же там, откуда там нормальный городской транспорт? И не надо про то, что там проезд дороже. Всякие там тарифы, и соотнеся с зарплатой , не дороже, чем у нас. Так в чем же дело? Может , в контроле со стороны властных структур?
19:36:00 26-03-2024
Гость (18:45:18 26-03-2024) А вот мы любим оглядываться на заграницу. А как же там, отку... Потому что "наши" олигархи им туда НАШИ: газ, нефть, золото, алмазы, и т.д., и т.п... и полудрагоценное, и деревянное... и съестное... А потом эти же "наши" олигархи деньги за все НАШИ ресурсы переводят обратно в их же банки и корпорации!!!... Чё так не жить западу!?!...
23:02:09 26-03-2024
Гость (18:45:18 26-03-2024) А вот мы любим оглядываться на заграницу. А как же там, отку... Во всем мире городской транспорт существует исключительно на дотации и не является прибыльным бизнесом нигде! Только в России общественный транспорт существует как очень прибыльный бизнес, но об этом частники предпочитают умалчивать и вечно жалуются на нехватку денег на новые автобусы, на содержание транспорта, на зарплату водителям. Эта сфера бизнеса крайне коррумпирована и дело Антона Шеломенцова это потверждает.
18:51:36 26-03-2024
А может быть руководство города и края исчерпало свои возможности? Не можешь решить проблемы, нечего место занимать! Дармоеды. Поднимать зарплаты нужно людям, что бы важные для города предприятия работали как надо. И да, где трамваи, на которые потратили столько денег? Кто то должен ответить за их отсутствие своим креслом, а может и не только.
19:11:23 26-03-2024
А, зачем деньги , которые вам простили по кредиту,на приобретение автобусов, теперь нужно тратить на тëплые остановки ценой в миллион каждая? Нельзя ли на них приобрести ещё автобусов? Это, что за прихоть такая, тëплые остановки? Если народу добраться до работы не на чем?
21:31:43 26-03-2024
Канешна теперича денех нетути... Безналичный расчет обязательно надо было вводить десяток лет назад и заставлять обновлять парк транспорта...
21:57:33 26-03-2024
У нас есть регионы где губернаторы решили эти проблемы, а у нас только все хуже, концессия с СГК показала свою не эффективность.
01:17:14 27-03-2024
чудненько... ведь уже прямо намекают - скоро будете ходить пешком...честно ведь предупреждает...
12:20:16 27-03-2024
плату за проезд снизь на 15 рублей, чтобы за 20 рублей на любом транспорте можно было ездить.
плати водителям достойную зарплату и специалистам чтобы обслуживали весь подвижной бензиновый и электрофицированный.
Не все же себе по карманам да на люксовых авто разъезжать.