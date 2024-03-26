Потенциал казначейских кредитов, на которые регион покупает автобусы, "не бездонный", подчеркнул губернатор

26 марта 2024, 14:16, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Чтобы решить проблему обновления общественного транспорта в городах Алтайского края, нужно искать новые пути решения. Об этом в ходе итогового совещания регионального Минтранса сказал губернатор Виктор Томенко. Он отметил, что возможности, которые сейчас используют в крае для закупки автобусов, потихоньку заканчиваются.

Сейчас главные способы обновления транспорта в крае - казначейские кредиты и региональные программы. Их не хватит, чтобы полностью решить проблему, считает глава региона.

"Мы идем на обновление. Все это очень дорого - каждая единица техники. Купить трамвай - под 70 млн рублей, троллейбус - под 30 или уже даже под 40 млн, автобус - примерно столько же. Это огромные деньги. А потенциал инфраструктурного меню - всяких разных кредитов - тоже не бездонный. В конечном счете, эти деньги потом нужно отдавать, хоть и за 15 лет. Мы, безусловно, этими возможностями пользуемся, но они понемногу тоже заканчиваются", - пояснил Томенко.Новые механизмы по обновлению общественного транспорта, которые в сложившихся условиях необходимы региону, еще не найдены. Но губернатор предложил руководителям отрасли рассмотреть несколько вариантов.

"Нам надо думать над какими-то новыми инструментами. Возможно, это концессии. На мой взгляд, стоит еще рассмотреть долгосрочные варианты государственно-частного партнерства, направленные на обновление транспорта", - высказался глава региона. В любом случае, проблему обязательно надо решать, подчеркнул Томенко.

"Мы должны понять, что люди главным образом привязаны к городам и селам, в которых живут. Поэтому для них очень важно то, что происходит с муниципальным общественным транспортом. Сейчас мы заплаточно закрываем эти пробелы. Но будем, конечно, выходить на системные решения", - заверил Виктор Томенко.

Напомним, в прошлом году Алтайский край закупил 41 новый автобус для Барнаула. Все их планируется запустить по городу до конца весны 2024 года. Отечественные автобусы марки НефАЗ, которые вмещают до 100 пассажиров, будут ходить по маршрутам № 1 и № 10. "Обновка" обошлась региону в 685 млн рублей.