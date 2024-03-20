В Минтрансе сказали, когда новые автобусы точно появятся на маршрутах в Барнауле
10 автобусов уже полностью приняли, по оставшимся есть небольшие замечания к оборудованию
20 марта 2024, 17:10, ИА Амител
Министр транспорта Алтайского Антон Воронов заверил губернатора Виктора Томенко, что новые автобусы выйдут на улицы Барнаула в конце апреля, сообщают "Вести Алтай".
Напомним, в прошлом году край для Барнаула закупил 41 автобус.
"10 единиц полностью принято. По 31 единице есть еще небольшие замечания к оборудованию, которое будет использоваться для оплаты. Думаю, что на текущей неделе мы с поставщиком и дилером эту процедуру постараемся завершить", – отметил Воронов.
После этого, подчеркнул министр, Барнаулу оперативно передадут автобусы. Сейчас министерство уже "начинает контролировать и помогать коллегам методически в процессе запуска автобусов на линию".
Ранее Томенко сообщил, что новые автобусы планируется запустить до конца весны.
17:20:13 20-03-2024
А где синие автобусы. которые давным давно приехали?
17:34:22 20-03-2024
а про синие автобусы, которые давно приехали. тишина
18:07:23 20-03-2024
Сейчас министерство уже "начинает контролировать и помогать коллегам методически в процессе запуска автобусов на линию".
ГЕНИАЛЬНО ПРОСТО!!!!
И так будет ещё полтора месяца помогать, хотя они уже готовы.
Ракеты к старту меньше готовят.
Что за методическая помощь такая, есть у кого версии?
20:53:05 20-03-2024
Гость (18:07:23 20-03-2024) Сейчас министерство уже "начинает контролировать и помогать ... Наверное дороги не готовые
13:20:37 21-03-2024
Гость (18:07:23 20-03-2024) Сейчас министерство уже "начинает контролировать и помогать ... Сейчас мануал напишет министерство, и вот тогда!...
18:15:40 20-03-2024
Для синих автобусов Барнаул был промежуточной остановкой. Они отметились и поехали дальше.
"... небольшие замечания к оборудованию, которое будет использоваться для оплаты" - а вот это уже интересно, что это за дивное оборудование, которому ума дать не могут. В конце апреля какого года А. воронов не уточнил.
22:38:19 20-03-2024
Когда и запустят ли вообще маршрут #10? Конечно выгодно, что люди едут с пересадками... Только это как-то пассажирам грустно и небезопастно ехать в переполненых автобусах малой вместимости... Да и ещё и не всегда имея возможность в них втиснуться!
23:11:55 20-03-2024
Для того, чтобы наладить работу автобусов, городу будет маловато закупа 41 автобуса. Городу надо закупать не 41, а 241 автобус большой вместительности. И брать на обслуживание городу надо не только 1 и 10 маршруты, но и 24, 25, 29, 35, 53, 54, 57, 60, а также многострадальные 17 и 19 маршруты, на которые никак не могут найти перевозчиков
01:03:13 21-03-2024
Главное чтобы не получилось как 20 лет назад, администрация закупила новые автобусы ЛиАЗ (зелёные) для МУП Барнаулпассажиртранс, а через 2 года депутат Касплер выкупил их по остаточной стоимости для ОАО Барнаулпассажиртранс и они успешно отпахали ещё 20 лет. К сожалению в те годы МУП обанкротился, идём по спирали или всё таки нет?
01:40:01 21-03-2024
Гость (18:07:23 20-03-2024) Сейчас министерство уже "начинает контролировать и помогать ... Страховка(осаго),страховка перевозчика,навигация, тахограф,лицензия на перевозки. За всё платить надо...водители,кондуктора, механики,слесаря, боюсь и в апреле не поедут
09:17:07 21-03-2024
А когда трамваи будут ходить регулярно????!!!
11:36:21 21-03-2024
Ну что за переделки. Должны были выпустить 1 апреля, теперь уже в конце апреля, ракеты чтоли в космос запускаем ?
12:49:39 21-03-2024
А как обещали в феврале, только забыли указать какого года.