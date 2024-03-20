НОВОСТИТранспорт

В Минтрансе сказали, когда новые автобусы точно появятся на маршрутах в Барнауле

10 автобусов уже полностью приняли, по оставшимся есть небольшие замечания к оборудованию

20 марта 2024, 17:10, ИА Амител

Новые автобусы поступили в Барнаул / Фото: t.me/mintrans22
Новые автобусы поступили в Барнаул / Фото: t.me/mintrans22

Министр транспорта Алтайского Антон Воронов заверил губернатора Виктора Томенко, что новые автобусы выйдут на улицы Барнаула в конце апреля, сообщают "Вести Алтай".

Напомним, в прошлом году край для Барнаула закупил 41 автобус.

"10 единиц полностью принято. По 31 единице есть еще небольшие замечания к оборудованию, которое будет использоваться для оплаты. Думаю, что на текущей неделе мы с поставщиком и дилером эту процедуру постараемся завершить", – отметил Воронов.    

После этого, подчеркнул министр, Барнаулу оперативно передадут автобусы. Сейчас министерство уже "начинает контролировать и помогать коллегам методически в процессе запуска автобусов на линию".   

Ранее Томенко сообщил, что новые автобусы планируется запустить до конца весны.

Новые автобусы, которые поступили в Барнаул / Фото: t.me/mintrans22

Свыше 750 млн потратят на работу общественного транспорта в Барнауле в 2024 году

В общей сложности на маршруты выйдут 10 новых трамваев и 41 недавно купленный автобус
НОВОСТИТранспорт
Барнаул общественный транспорт автобусы

Комментарии 13

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Гость

17:20:13 20-03-2024

А где синие автобусы. которые давным давно приехали?

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Гость

17:34:22 20-03-2024

а про синие автобусы, которые давно приехали. тишина

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Гость

18:07:23 20-03-2024

Сейчас министерство уже "начинает контролировать и помогать коллегам методически в процессе запуска автобусов на линию".
ГЕНИАЛЬНО ПРОСТО!!!!
И так будет ещё полтора месяца помогать, хотя они уже готовы.
Ракеты к старту меньше готовят.
Что за методическая помощь такая, есть у кого версии?

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Гость

20:53:05 20-03-2024

Гость (18:07:23 20-03-2024) Сейчас министерство уже "начинает контролировать и помогать ... Наверное дороги не готовые

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Гость

13:20:37 21-03-2024

Гость (18:07:23 20-03-2024) Сейчас министерство уже "начинает контролировать и помогать ... Сейчас мануал напишет министерство, и вот тогда!...

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Гость

18:15:40 20-03-2024

Для синих автобусов Барнаул был промежуточной остановкой. Они отметились и поехали дальше.
"... небольшие замечания к оборудованию, которое будет использоваться для оплаты" - а вот это уже интересно, что это за дивное оборудование, которому ума дать не могут. В конце апреля какого года А. воронов не уточнил.

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Елена

22:38:19 20-03-2024

Когда и запустят ли вообще маршрут #10? Конечно выгодно, что люди едут с пересадками... Только это как-то пассажирам грустно и небезопастно ехать в переполненых автобусах малой вместимости... Да и ещё и не всегда имея возможность в них втиснуться!

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Змей

23:11:55 20-03-2024

Для того, чтобы наладить работу автобусов, городу будет маловато закупа 41 автобуса. Городу надо закупать не 41, а 241 автобус большой вместительности. И брать на обслуживание городу надо не только 1 и 10 маршруты, но и 24, 25, 29, 35, 53, 54, 57, 60, а также многострадальные 17 и 19 маршруты, на которые никак не могут найти перевозчиков

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Гость

01:03:13 21-03-2024

Главное чтобы не получилось как 20 лет назад, администрация закупила новые автобусы ЛиАЗ (зелёные) для МУП Барнаулпассажиртранс, а через 2 года депутат Касплер выкупил их по остаточной стоимости для ОАО Барнаулпассажиртранс и они успешно отпахали ещё 20 лет. К сожалению в те годы МУП обанкротился, идём по спирали или всё таки нет?

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Гость

01:40:01 21-03-2024

Гость (18:07:23 20-03-2024) Сейчас министерство уже "начинает контролировать и помогать ... Страховка(осаго),страховка перевозчика,навигация, тахограф,лицензия на перевозки. За всё платить надо...водители,кондуктора, механики,слесаря, боюсь и в апреле не поедут

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Гость

09:17:07 21-03-2024

А когда трамваи будут ходить регулярно????!!!

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Гость

11:36:21 21-03-2024

Ну что за переделки. Должны были выпустить 1 апреля, теперь уже в конце апреля, ракеты чтоли в космос запускаем ?

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Гость

12:49:39 21-03-2024

А как обещали в феврале, только забыли указать какого года.

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