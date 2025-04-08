Возмутивший барнаульца баннер ко Дню Победы сняли со здания Минобрнауки Алтайского края
Будет ли на его месте растянут новый — пока неизвестно
08 апреля 2025, 17:41, ИА Амител
Баннер на здании Министерства образования и науки Алтайского края / Фото: Вадим Чутчев / "ВКонтакте"
Баннер к 9 Мая, сгенерированный с помощью нейросетей, сняли со здания Министерства образования и науки Алтайского края. Об этом сообщает "Банкфакс".
Напомним, изображение возмутило жителя Барнаула. Он упрекнул разработчиков проекта в исторической неточности и предположил, что иллюстрация сгенерирована искусственным интеллектом. В частности, странной ему показалась форма бойцов, на которой вместо погон, орденов и медалей изображены размытые красные точки. То же касается и Знамени Победы.
Сейчас баннера на здании ведомства уже нет. Будет ли на его месте растянут новый – пока неизвестно.
18:05:58 08-04-2025
П О З О Р И Щ Е !!! Как же так можно? Снять с должностей ответственных и министру выговор. А лучше всем составом искупить вину хозработами по очистке города от мусора.
10:51:46 09-04-2025
Гость (18:05:58 08-04-2025) П О З О Р И Щ Е !!! Как же так можно? Снять с должностей отв... Можно я за министерскую з/п буду мусор в городе убирать?
18:24:25 08-04-2025
Время до мая есть, ещё сгенерируют.
19:01:59 08-04-2025
ВВП (18:24:25 08-04-2025) Время до мая есть, ещё сгенерируют. ... да можно бы было флагами победителей обойтись. а то сгенерят партизанов во вражеской форме с оружием стран нато
18:34:52 08-04-2025
А с минобра никто не снят?
20:28:35 08-04-2025
Яркий показатель уровня образования в минобрнауке
00:29:30 09-04-2025
Юс (20:28:35 08-04-2025) Яркий показатель уровня образования в минобрнауке... Может его отсутствие?
08:20:50 09-04-2025
Вот мы и дождались, когда в миобре стали работать жертвы егэ.
22:07:09 09-04-2025
Хорошо хоть даты не перепутали. Там и девочки что-то с правой рукой. Мутный плакат во всех отношениях. И что этим плакатом наш Минобр хотел сказать? Министр в студии даст развернутый комментарий?
22:31:15 09-04-2025
1. Минобр извинился за недостойный баннер
2. Министра Образования сняли за несоответствие должности.
3. Министра Культуры сняли за утрату доверия.
4. И так сойдет.
00:17:25 12-04-2025
Вот и результаты ИИ !!! А сколько ответственных-то было? Кто утверждал, кто принимал это изображение? Слов нет. Какая-то диверсия что ли? Или в самом деле в министерстве жертвы ЕГЭ? Пусть в школе поработают, может, чему-то научатся.