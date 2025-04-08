НОВОСТИОбщество

Возмутивший барнаульца баннер ко Дню Победы сняли со здания Минобрнауки Алтайского края

Будет ли на его месте растянут новый — пока неизвестно

08 апреля 2025, 17:41, ИА Амител

Баннер на здании Министерства образования и науки Алтайского края / Фото: Вадим Чутчев / "ВКонтакте"
Баннер на здании Министерства образования и науки Алтайского края / Фото: Вадим Чутчев / "ВКонтакте"

Баннер к 9 Мая, сгенерированный с помощью нейросетей, сняли со здания Министерства образования и науки Алтайского края. Об этом сообщает "Банкфакс".

Напомним, изображение возмутило жителя Барнаула. Он упрекнул разработчиков проекта в исторической неточности и предположил, что иллюстрация сгенерирована искусственным интеллектом. В частности, странной ему показалась форма бойцов, на которой вместо погон, орденов и медалей изображены размытые красные точки. То же касается и Знамени Победы.

Сейчас баннера на здании ведомства уже нет. Будет ли на его месте растянут новый – пока неизвестно.

Барнаул

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

18:05:58 08-04-2025

П О З О Р И Щ Е !!! Как же так можно? Снять с должностей ответственных и министру выговор. А лучше всем составом искупить вину хозработами по очистке города от мусора.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:46 09-04-2025

Гость (18:05:58 08-04-2025) П О З О Р И Щ Е !!! Как же так можно? Снять с должностей отв... Можно я за министерскую з/п буду мусор в городе убирать?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

18:24:25 08-04-2025

Время до мая есть, ещё сгенерируют.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:01:59 08-04-2025

ВВП (18:24:25 08-04-2025) Время до мая есть, ещё сгенерируют. ... да можно бы было флагами победителей обойтись. а то сгенерят партизанов во вражеской форме с оружием стран нато

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

18:34:52 08-04-2025

А с минобра никто не снят?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

20:28:35 08-04-2025

Яркий показатель уровня образования в минобрнауке

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:29:30 09-04-2025

Юс (20:28:35 08-04-2025) Яркий показатель уровня образования в минобрнауке... Может его отсутствие?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:20:50 09-04-2025

Вот мы и дождались, когда в миобре стали работать жертвы егэ.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:07:09 09-04-2025

Хорошо хоть даты не перепутали. Там и девочки что-то с правой рукой. Мутный плакат во всех отношениях. И что этим плакатом наш Минобр хотел сказать? Министр в студии даст развернутый комментарий?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:31:15 09-04-2025

1. Минобр извинился за недостойный баннер
2. Министра Образования сняли за несоответствие должности.
3. Министра Культуры сняли за утрату доверия.
4. И так сойдет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

00:17:25 12-04-2025

Вот и результаты ИИ !!! А сколько ответственных-то было? Кто утверждал, кто принимал это изображение? Слов нет. Какая-то диверсия что ли? Или в самом деле в министерстве жертвы ЕГЭ? Пусть в школе поработают, может, чему-то научатся.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров