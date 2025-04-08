Возмутивший барнаульца баннер ко Дню Победы сняли со здания Минобрнауки Алтайского края

Будет ли на его месте растянут новый — пока неизвестно

08 апреля 2025, 17:41, ИА Амител

Баннер на здании Министерства образования и науки Алтайского края / Фото: Вадим Чутчев / "ВКонтакте"

Баннер к 9 Мая, сгенерированный с помощью нейросетей, сняли со здания Министерства образования и науки Алтайского края. Об этом сообщает "Банкфакс".

Напомним, изображение возмутило жителя Барнаула. Он упрекнул разработчиков проекта в исторической неточности и предположил, что иллюстрация сгенерирована искусственным интеллектом. В частности, странной ему показалась форма бойцов, на которой вместо погон, орденов и медалей изображены размытые красные точки. То же касается и Знамени Победы.

Сейчас баннера на здании ведомства уже нет. Будет ли на его месте растянут новый – пока неизвестно.