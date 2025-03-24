Вознаграждение за наставничество могут получать россияне с 1 марта 2025 года

Менторство в организациях приобрело четкое юридическое оформление

24 марта 2025, 16:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 1 марта 2025 года работодатели в России обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за наставничество. Об этом сообщает РИА Новости.

"Теперь наставничество приобретает четкое юридическое оформление: оно осуществляется только на основании письменного согласия работника, а условия его выполнения должны быть закреплены в трудовом договоре или дополнительном соглашении", – рассказал генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

Эксперт отмечает, что система наставничества требует учета множества факторов. Среди них характер работы, ее сложность и специфика отрасли. Например, в ряде организаций коммунального хозяйства сумма вознаграждения составляет не менее 10% от оклада. Но для частного сектора работодатели сами могут устанавливать размеры компенсации. При этом их уровень не должен быть ниже установленного нормативными правовыми актами или коллективными соглашениями.

Сотрудники могут заниматься менторством добровольно: заставить обучать менее опытных коллег не может никто. Однако в корпоративной культуре у работодателя могут быть неформальные ожидания, что подчиненный будет выполнять роль наставника.