Возродить ГУЛАГ захотели в Госдуме
Депутат Андрей Гурулев считает, что того же самого желает и народ
20 января 2024, 12:31, ИА Амител
Депутат Госдумы Андрей Гурулев хочет возродить ГУЛАГ для несогласных с политикой государства. Об этом парламентарий сказал в интервью на телеканале "Царьград".
Комментируя свое заявление о необходимости "как-то уничтожить" ту "гниль" среди российского общества, которая не доверяет Путину, Гурулев заявил, что в России не разрешена смертная казнь и "это не обсуждается".
"Но если человек идет против государства, то, наверное, надо принимать какие-то меры. Мне сейчас говорят: "Ты хочешь устроить опять ГУЛАГ". Ну я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта", – сказал он и добавил, что того же самого хочет и народ.
12:49:14 20-01-2024
Как же они нас ненавидят 😡
12:49:45 20-01-2024
ГУЛАГ-это административное Государственное Управление ЛАГерей.Что означало бы такое возрождение? ) А оппика,который подпал под уголовную статью-судить,и в один из лагерей на приличный срок.
12:55:41 20-01-2024
Всё к тому идёт! Только любопытно посмотреть на народ, который желает возродить ГУЛАГ. Или их всего 450 человек(состав Госдумы)?
12:57:21 20-01-2024
Кто по дешевке распродает природные богатства тем самым наносит ущерб? Кто развалил образование и сейчас нет квалифицированеых рабочих и многое многое другое...
13:04:51 20-01-2024
А что если Родине вредит сам депутат Гурулев?
13:23:22 20-01-2024
ГУЛАГ - главное управление лагерей! Чем вам сегодня не нравится УФСИН!? Управление федеральной службы исполнения наказаний.
13:29:50 20-01-2024
Кто хочет возрождения ГУЛАГа - тот первый в него и попадет. История дает этому яркие примеры. Не своей смертью умерли Ежов,Ягода, Берия - ярые борцы за построение репрессивного аппарата страны, которых позже объявили врагами народа. Гурулев идет против президента, который не раз высказывался против политических репрессий. Тем самым депутат расшатывает сложившееся в обществе единство, являющееся главным условием победы в СВО.
13:46:51 20-01-2024
ну что еще можно добавить о представителях правящей партии,они сами за себя все говорят,наверно эти призывы то же объявят оборотом речи,хотя это называется несколько другим словом
14:41:20 20-01-2024
Уважаемый, Андрей Гурулев. Сообщаю вам, что 14 декабря 2023 года, мои соседи, проживающие в третьем подъезде по адресу Чудненко, 13, переключили телеканал Россия24, по которому шла прямая трансляция Путина, на телеканал РенТВ с американским фильмом. Прошу их покарать и сослать в Гулаг. Их погреб в палисаднике дома, незаконно вырытый в 94 году, прошу считать моим, так как я мать ребенка и мне он нужнее. Также сообщаю, что сосед из 4 подъезда вчера вышел в розовых штанах с подворотами и сказал мне "авторка" (ранее, я уже писала на него жалобу). Продолжаю вести наблюдение.
12:44:56 21-01-2024
Гость (14:41:20 20-01-2024) Уважаемый, Андрей Гурулев. Сообщаю вам, что 14 декабря 2023 ... в ГУЛАГ сослать невозможно, это управление. развелось неучей...
14:51:01 20-01-2024
А начать надо будет с депутатов и прочих всяких крупных чиновников и других ответственных. Пропустить через полиграф и узнать кто из них настоящий патриот и реально заинтересован в процветании России а кто -нет, ну и другие интересные вопросы и моменты их жизни узнать. А иначе как то необъективно получается.
15:00:05 20-01-2024
Исходя из истории таких лизунов как правило в первую очередь врагами-народа объявляли и карали, со всей проллетарской ненавистью... . Далеко ходить не надо, где щас Изя Гиркин ???
15:14:40 20-01-2024
Интересно, после смены режима (а это будет неизбежно, тысячу лет никакая власть не держится) куда побегут подобные люди?
15:26:41 20-01-2024
Гость (15:14:40 20-01-2024) Интересно, после смены режима (а это будет неизбежно, тысячу... А то вы не знаете куда они бегут.
17:00:07 20-01-2024
Гость (15:14:40 20-01-2024) Интересно, после смены режима (а это будет неизбежно, тысячу... Они с тем же усердием будут служить новой власти.
15:25:36 20-01-2024
Такие заявления играют против самой власти, он что хочет взорвать страну, накого этот товарищ работает.
15:54:33 20-01-2024
Вы чувствуете ,что опять хотят "завести часы 37 годов " и возможно они скоро начнут тикать по ночам.
16:18:39 20-01-2024
гость (15:54:33 20-01-2024) Вы чувствуете ,что опять хотят "завести часы 37 годов " и во... Да уж и маятник этих часов будет "рубить головы" на право и на лево...
16:19:52 20-01-2024
гость (15:54:33 20-01-2024) Вы чувствуете ,что опять хотят "завести часы 37 годов " и во... Уводили тебя на рассвете, За тобой, как на выносе, шла, В темной горнице плакали дети, У божницы свеча оплыла. На губах твоих холод иконки, Смертный пот на челе… Не забыть! Буду я, как стрелецкие женки, Под кремлевскими башнями выт
16:20:42 20-01-2024
а что,мысль не плохая,но если возвращать,то со сталинским УК и постулатом -все равны перед законом,вот народ порадуется когда наша дума в полном составе отправится как делегаты 17 съезда в предложенное ими же место
16:43:30 20-01-2024
гость (16:20:42 20-01-2024) а что,мысль не плохая,но если возвращать,то со сталинским УК... Шутка или сарказм ,однако как выразился Берия - "лес рубят - щепки летят",а этих щепок было видимо невидимо . А сейчас на данный период нет такого в депутатах ,который бы сказал "служить бы рад - прислуживаться тошно" (Суворов ).Так что про наших то депутатов в плане сарказма подошла бы фраза из одноимённой песни "увезу тебя я в тундру". Вот так то товарищ .
17:09:02 20-01-2024
гость (16:43:30 20-01-2024) Шутка или сарказм ,однако как выразился Берия - "лес рубят -... По-моему, слова "...служить бы рад, прислуживаться тошно..", сказал Чацкий Фамусову из "Горе от ума" Грибоедова А.С. Такие слова Суворова А.В. не попадались.
22:06:31 20-01-2024
Владимир В. (17:09:02 20-01-2024) По-моему, слова "...служить бы рад, прислуживаться тошно..",... Действительно есть такя фраза в пьесе "Горе от ума" у А.Грибоедова героем Чацким.Однако ученые установили ,что на самом деле имеется так называемый свиток диалога между царем Павлом и Суворовым - царь отправил Суворова в отставку после слов и заявлений Суворова - "Служить бы рад.Прислуживать тошно".Это все есть в нэте.
19:02:47 20-01-2024
гость (16:43:30 20-01-2024) Шутка или сарказм ,однако как выразился Берия - "лес рубят -... Но это слова не Суворова, а Чацкого, Горе от ума.
17:04:57 20-01-2024
Почитайте фамилии руководителей ГУЛАГа - Эйхманис, Коган, Берман, Плинер, Френкель, Фирин - где сейчас таких боевых соколов найдешь? Кому поручить руководство? Нет таких! (сарказм, конечно)
17:25:07 20-01-2024
Возродите советское образование и медицину - для людей. А для себя родимых - возродите ГУЛАГ.
17:33:02 20-01-2024
Все внутри кипит от этих депутатов, но - "Слова Иисуса Христа "кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую", это значит сдержись, попроси Бога, чтобы это обернулось им. За долгую жизнь, много раз так бывало, и получали по полной, и с лихвой.
17:52:55 20-01-2024
Видать ему кто-то на ногу наступил.
00:33:04 21-01-2024
Депутат Госдумы Андрей Гурулев , почему-то не предложил организации читать толковый словарь для граждан , карательным методом видит решение проблемы незнаний проявляя так заботу о них .
10:30:56 21-01-2024
Гость (00:33:04 21-01-2024) Депутат Госдумы Андрей Гурулев , почему-то не предложил орга... все эти великие изречения-это простая возня за должность придворного шута,всего то
12:59:52 21-01-2024
Открытое обращение к ДГД Андрею Гурулеву. Уважаемый Андрей Викторович, возможно, вы забыли или не знали изначально, но ГУЛАГ это Главное управление исправительно- трудовых лагерей". В связи с чем вопрос: чем вас не устраивает название сегодняшнего УФСИН? Прошу пояснить.
18:40:38 21-01-2024
Элен без ребят (12:59:52 21-01-2024) Открытое обращение к ДГД Андрею Гурулеву. Уважаемый Андрей ... Ещё расшифруйте слово Куета. Мож кто не знает....