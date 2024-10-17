Возвращение "ангелов". Как впервые за шесть лет прошел показ Victoria's Secret

Скандально известный бренд нижнего белья вернулся с грандиозным шоу после долгого перерыва

17 октября 2024, 09:05, ИА Амител

Шоу Victoria's Secret в 2024 году / Фото: ТАСС

После шестилетнего перерыва 15 октября 2024 года бренд Victoria's Secret вновь порадовал своих поклонников грандиозным шоу. Возвращение легендарных "ангелов" на подиум вызвало огромный ажиотаж в мире моды.

Что нового?

Инклюзивность: одним из главных отличий показа 2024 года стало стремление к большей инклюзивности. На подиуме дефилировали модели разных национальностей, размеров и возрастов, что отразило современные тенденции в индустрии моды.

Новый формат: шоу сохранило свою зрелищность, но приобрело более современный формат. Организаторы уделили большое внимание визуальным эффектам, музыкальному сопровождению и постановке номеров.

Социальная ответственность: бренд Victoria's Secret сделал акцент на социальной ответственности, поддержав ряд благотворительных организаций.

Кто вышел на подиум?

На подиуме появились как легендарные модели, такие как Адриана Лима и Тайра Бэнкс, так и востребованные сейчас – сестры Хадид, Ирина Шейк, Барбара Палвин. Особое внимание привлекли дебютантки, которые своим появлением освежили образ бренда.

Что говорят критики?

Мнения критиков разделились. Одни хвалят бренд за попытку адаптироваться к новым реалиям и стать более инклюзивным. Другие считают, что шоу сохранило слишком много элементов прошлого и не смогло полностью избавиться от старых стереотипов.