Возвращение "ангелов". Как впервые за шесть лет прошел показ Victoria's Secret
Скандально известный бренд нижнего белья вернулся с грандиозным шоу после долгого перерыва
17 октября 2024, 09:05, ИА Амител
После шестилетнего перерыва 15 октября 2024 года бренд Victoria's Secret вновь порадовал своих поклонников грандиозным шоу. Возвращение легендарных "ангелов" на подиум вызвало огромный ажиотаж в мире моды.
Что нового?
- Инклюзивность: одним из главных отличий показа 2024 года стало стремление к большей инклюзивности. На подиуме дефилировали модели разных национальностей, размеров и возрастов, что отразило современные тенденции в индустрии моды.
- Новый формат: шоу сохранило свою зрелищность, но приобрело более современный формат. Организаторы уделили большое внимание визуальным эффектам, музыкальному сопровождению и постановке номеров.
- Социальная ответственность: бренд Victoria's Secret сделал акцент на социальной ответственности, поддержав ряд благотворительных организаций.
Кто вышел на подиум?
На подиуме появились как легендарные модели, такие как Адриана Лима и Тайра Бэнкс, так и востребованные сейчас – сестры Хадид, Ирина Шейк, Барбара Палвин. Особое внимание привлекли дебютантки, которые своим появлением освежили образ бренда.
Что говорят критики?
Мнения критиков разделились. Одни хвалят бренд за попытку адаптироваться к новым реалиям и стать более инклюзивным. Другие считают, что шоу сохранило слишком много элементов прошлого и не смогло полностью избавиться от старых стереотипов.
10:50:48 17-10-2024
Завидую людям которые могут найти радость в покупке трусов. Другие в красивых трусах могут сделать себе карьеру. Мне же всю эту инклюзивность смотреть не хочется.
10:57:21 17-10-2024
Свят,свят. У нас на Барнаулке летом девчонки-Барнаулки в сто раз лучше.
11:00:32 17-10-2024
Сатиновые понталоны с рюшами ныне не в тренде.
11:08:02 17-10-2024
Зачем "страшилок" и "коров" на подиум выпустили?
11:52:31 17-10-2024
Гость (11:08:02 17-10-2024) Зачем "страшилок" и "коров" на подиум выпустили?...
Чтобы инцелы в интернете возмущались "страшилками". Работает? Работает
12:26:23 17-10-2024
Гость (11:08:02 17-10-2024) Зачем "страшилок" и "коров" на подиум выпустили?... Да нормальная у них ж!
12:23:53 17-10-2024
В нью-Йорке новый показ нижнего белья, и что? Как событие так себе. Нижнее белье, оно потому и нижнее, что надевают под низ верхнего платья и показывают только избранным.