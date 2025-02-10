Возвращение домой. Экс-замминистра транспорта Алтая может возглавить "Алтай-Пригород"

Решение могут принять на совете акционеров предприятия

10 февраля 2025, 14:22, ИА Амител

Бывший замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин / Фото: amic.ru

Бывший врио замминистра транспорта Алтайского края, уже экс-начальник управления по транспорту Дмитрий Коровин может стать новым гендиректором АО "Алтай-Пригород", которое занимается обслуживанием поездов, курсирующих по территории края, сообщают источники amic.ru. Для Коровина это будет логичным решением: по образованию он дорожник и большую часть жизни посвятил этой отрасли. В настоящее время АО "Алтай-Пригород" возглавляет Владимир Устинов. Что будет с ним – неизвестно.

Сам Дмитрий Коровин подтвердил изданию "Банкфакс", что покинул пост замминистра транспорта Алтайского края по собственному желанию. Он отметил, что пока рано говорить о его официальном назначении на пост гендиректора АО "Алтай-Пригород", поскольку заседание совета директоров еще не состоялось. Однако отрицать своих намерений тоже не стал. Коровин сообщил, что его переход на новое место работы никак не связан со сменой руководства в Минтрансе.

"Я со всеми срабатывался и срабатываюсь. Дело вообще не в этом. Просто новое место, новые перспективы, ну и это мое родное, я возвращаюсь домой, к железнодорожникам", – заявил Коровин.

Дмитрий Коровин считается одним из главных профессионалов в транспортной отрасли Алтайского края. Ряд наблюдателей сулили ему повышение в статусе, после того как весной 2021 года свой пост покинул министр Александр Дементьев, но этого так и не произошло.