Возвращение домой. Экс-замминистра транспорта Алтая может возглавить "Алтай-Пригород"
Решение могут принять на совете акционеров предприятия
10 февраля 2025, 14:22, ИА Амител
Бывший врио замминистра транспорта Алтайского края, уже экс-начальник управления по транспорту Дмитрий Коровин может стать новым гендиректором АО "Алтай-Пригород", которое занимается обслуживанием поездов, курсирующих по территории края, сообщают источники amic.ru. Для Коровина это будет логичным решением: по образованию он дорожник и большую часть жизни посвятил этой отрасли. В настоящее время АО "Алтай-Пригород" возглавляет Владимир Устинов. Что будет с ним – неизвестно.
Сам Дмитрий Коровин подтвердил изданию "Банкфакс", что покинул пост замминистра транспорта Алтайского края по собственному желанию. Он отметил, что пока рано говорить о его официальном назначении на пост гендиректора АО "Алтай-Пригород", поскольку заседание совета директоров еще не состоялось. Однако отрицать своих намерений тоже не стал. Коровин сообщил, что его переход на новое место работы никак не связан со сменой руководства в Минтрансе.
"Я со всеми срабатывался и срабатываюсь. Дело вообще не в этом. Просто новое место, новые перспективы, ну и это мое родное, я возвращаюсь домой, к железнодорожникам", – заявил Коровин.
Дмитрий Коровин считается одним из главных профессионалов в транспортной отрасли Алтайского края. Ряд наблюдателей сулили ему повышение в статусе, после того как весной 2021 года свой пост покинул министр Александр Дементьев, но этого так и не произошло.
17:00:17 10-02-2025
ну логично, сколько ему еще надо было ждать?
10:09:29 11-02-2025
Ну все ждем очередные новости про ласточку между Барнаулом и Новосибирском
00:25:52 12-02-2025
Развалил одно ,беремся за Алтай Пригород.