Возвращение зимы. В Сибири похолодает до -30 градусов перед Пасхой

Наиболее низкие температуры ожидаются в Красноярском крае

13 апреля 2023, 16:04, ИА Амител

Фото: amic.ru

Зимняя погода ожидается в Западной Сибири в ближайшие дни, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наиболее ярко похолодание почувствуют жители Западной Сибири: настоящее возвращение в зиму произойдёт в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.

"Уже в пятницу ночные температуры в Томской области будут до 20-22 градусов ниже нуля. Дневные температуры – около нуля и ниже нуля. Возврат к зиме", – предупредил Вильфанд.

Наиболее низкие температуры ожидаются в северной части Красноярского края – до -30 градусов.

Напомним, в Алтайском крае в пятницу ночью ожидается до -8 градусов.