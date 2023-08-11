13 августа все строители России отмечают профессиональный праздник

11 августа 2023, 10:05, ИА Амител LjN8KTv4a

Дом строительной компании "Два этажа" / Фото предоставлено компанией

Частный дом близ города с собственным земельным участком в окружении леса – мечта, которая для многих барнаульцев стала реальностью. Рынок малоэтажного строительства столицы края и ее пригорода стабильно растет уже четвертый год и обгоняет показатели многоквартирного жилья. "Дом.рф" подсчитал, что за первое полугодие частных домов ввели на 13% больше, чем в 2022-м.

"Взлет малоэтажки" дал шанс для развития профильным строителям. В том числе и СК "Два этажа". Компания более семи лет работает на рынке загородного жилья, однако последние годы стали самыми продуктивными: застройщик возвел более сотни коттеджей, еще несколько десятков – сейчас в работе.

Кстати, доверие барнаульцев к компании подтверждает и награда, которую получила организация, – это звание "Застройщик года" в премии "Народный знак качества 2022". Фирма набрала 700 голосов и обошла даже многоэтажных застройщиков.

В преддверии Дня строителя руководители компании Андрей Берг и Валентин Бондаренко поздравляют своих коллег, партнеров, сотрудников с профессиональным праздником.

"Сегодня строительство жилья – это один из двигателей российской и региональной экономики. И роль малоэтажного сегмента с каждым годом увеличивается. Мы рады, что все больше барнаульцев решаются переехать на землю, устав от городской и "квартирной" суеты. И в этом большая заслуга именно строителей. Мы смогли быстро адаптироваться под изменяющуюся реальность, под запросы людей и с каждым годом улучшаем качество продукта, совершенствуем свою работу. В нашей компании работают грамотные, высококлассные специалисты, благодаря которым "Два этажа" сегодня – это бренд и узнаваемое тысячами барнаульцев имя", – отмечает Андрей Берг.

Валентин Бондаренко уверен, что рынок малоэтажного строительства Барнаула ждет большое будущее:

"Мы прошли большой путь, но впереди нас ждут новые победы и достижения, новые высоты и их покорение. Компания "Два этажа" поздравляет строителей с праздником!"

"Два этажа" (ИП Берг Андрей Анатольевич)

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