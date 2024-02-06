Впервые с 2002 года в Первомайском районе открыли школу

На ее строительство из бюджета направили 500 миллионов рублей

06 февраля 2024, 10:16, ИА Амител

Открытие школы в Повалихе / Телеграм-канал Виктора Томенко

Новую школу открыли в селе Повалиха. Для всего Первомайского района она стала первой с 2002 года.

На ее строительство из краевого бюджета в рамках реализации нацпроекта "Образование" выделили более 500 миллионов рублей. Здесь оборудованы лаборантские и раздевалки с душевыми, два спортивных и большой актовый залы, музей, библиотека.

Общая вместительность учебного заведения составляет 450 человек. В день открытия, 5 февраля, здесь уже начались занятия.

Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Виктор Томенко, в планах на год провести ремонт еще 14 образовательных учреждений в крае. Три школы в крае будут достраивать.