В частности, Сергей Проваторов рекомендует минимизировать количество соли, животных жиров и алкоголя в рационе

23 ноября 2024, 22:45, ИА Амител

Фото: Brooke Lark / unsplash.com

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует избегать продуктов, богатых холестерином, заявил "Известиям" главный кардиолог Центрального федерального округа Сергей Проваторов.

По словам врача, правильная диета может снизить уровень "плохого" холестерина на 5-10%. Его основные рекомендации: не налегать на соль, ограничить потребление животного жира, снизить потребление алкоголя и кофеина, а также есть продукты, богатые калием и омегой-3.

Проваторов подчеркнул, что правильное питание не исключает других факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как наследственность и образ жизни. Регулярные проверки уровня холестерина также важны для предотвращения осложнений.