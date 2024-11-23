Врач дал советы по питанию людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
В частности, Сергей Проваторов рекомендует минимизировать количество соли, животных жиров и алкоголя в рационе
23 ноября 2024, 22:45, ИА Амител
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует избегать продуктов, богатых холестерином, заявил "Известиям" главный кардиолог Центрального федерального округа Сергей Проваторов.
По словам врача, правильная диета может снизить уровень "плохого" холестерина на 5-10%. Его основные рекомендации: не налегать на соль, ограничить потребление животного жира, снизить потребление алкоголя и кофеина, а также есть продукты, богатые калием и омегой-3.
Проваторов подчеркнул, что правильное питание не исключает других факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как наследственность и образ жизни. Регулярные проверки уровня холестерина также важны для предотвращения осложнений.
05:52:30 24-11-2024
Алкоголь это не продукт питания. Наркотик, депрессант, яд как угодно. Был же ГОСТ на спирт ранее. Может вернуться. Все уже думают, что так и надо. Алкоголь поставили в продуктовый магазин и назвали пищевым. А ему место в хозяйственном, ну или в аптеке. Кто заметил?