Врач рассказал, из чего должен состоять идеальный завтрак

Первый прием пищи должен быть в течение двух часов после пробуждения

23 ноября 2024, 15:31, ИА Амител

Фото: Priscilla Du Preez / unsplash.com

Эндокринолог и диетолог Антон Поляков в беседе с "АиФ" порекомендовал россиянам оптимальный вариант завтрака.

По его словам, утренний прием пищи должен включать:

источники животного белка – яйца, рыба, мясо морепродукты;

медленно усваиваемые углеводы – каши, макароны из твердых сортов пшеницы, запеченный картофель;

некрахмалистые овощи – салат, помидоры, огурцы;

полезные жиры – жирная рыба или растительное масло.

Напитки можно выбирать на свой вкус: кофе, травяной чай, домашний компот или просто вода.

Завтрак следует принимать в течение двух часов после пробуждения. А перерыв между ужином и завтраком не должен превышать 12 часов, чтобы избежать стресса для организма и замедления обмена веществ.