Врач рассказал, из чего должен состоять идеальный завтрак
Первый прием пищи должен быть в течение двух часов после пробуждения
23 ноября 2024, 15:31, ИА Амител
Фото: Priscilla Du Preez / unsplash.com
Эндокринолог и диетолог Антон Поляков в беседе с "АиФ" порекомендовал россиянам оптимальный вариант завтрака.
По его словам, утренний прием пищи должен включать:
- источники животного белка – яйца, рыба, мясо морепродукты;
- медленно усваиваемые углеводы – каши, макароны из твердых сортов пшеницы, запеченный картофель;
- некрахмалистые овощи – салат, помидоры, огурцы;
- полезные жиры – жирная рыба или растительное масло.
Напитки можно выбирать на свой вкус: кофе, травяной чай, домашний компот или просто вода.
Завтрак следует принимать в течение двух часов после пробуждения. А перерыв между ужином и завтраком не должен превышать 12 часов, чтобы избежать стресса для организма и замедления обмена веществ.
16:41:42 23-11-2024
Макарошки наше фсё!!!!
17:09:52 23-11-2024
Сергей (16:41:42 23-11-2024) Макарошки наше фсё!!!!... Коф, телятина холодная, черный хлеб с тмином, зелень салат. Я умру?
17:43:20 23-11-2024
Овсяная (гречневая каша). Яйцо с овощами (помидоры, лук и др). Запиваю молоком а чаще кофе с молоком и чаем уже много лет.
09:58:29 24-11-2024
Гость (17:43:20 23-11-2024) Овсяная (гречневая каша). Яйцо с овощами (помидоры, лук и др... не долго тебе осталось.