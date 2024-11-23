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Врач рассказал, из чего должен состоять идеальный завтрак

Первый прием пищи должен быть в течение двух часов после пробуждения

23 ноября 2024, 15:31, ИА Амител

Фото: Priscilla Du Preez / unsplash.com
Фото: Priscilla Du Preez / unsplash.com

Эндокринолог и диетолог Антон Поляков в беседе с "АиФ" порекомендовал россиянам оптимальный вариант завтрака.

По его словам, утренний прием пищи должен включать:

  • источники животного белка – яйца, рыба, мясо морепродукты;
  • медленно усваиваемые углеводы – каши, макароны из твердых сортов пшеницы, запеченный картофель;
  • некрахмалистые овощи – салат, помидоры, огурцы;
  • полезные жиры – жирная рыба или растительное масло.

Напитки можно выбирать на свой вкус: кофе, травяной чай, домашний компот или просто вода.

Завтрак следует принимать в течение двух часов после пробуждения. А перерыв между ужином и завтраком не должен превышать 12 часов, чтобы избежать стресса для организма и замедления обмена веществ.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 4

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Сергей

16:41:42 23-11-2024

Макарошки наше фсё!!!!

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Musik

17:09:52 23-11-2024

Сергей (16:41:42 23-11-2024) Макарошки наше фсё!!!!... Коф, телятина холодная, черный хлеб с тмином, зелень салат. Я умру?

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Гость

17:43:20 23-11-2024

Овсяная (гречневая каша). Яйцо с овощами (помидоры, лук и др). Запиваю молоком а чаще кофе с молоком и чаем уже много лет.

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Гость

09:58:29 24-11-2024

Гость (17:43:20 23-11-2024) Овсяная (гречневая каша). Яйцо с овощами (помидоры, лук и др... не долго тебе осталось.

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