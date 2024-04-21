НОВОСТИЗдоровье

Врач дала советы по профилактике деменции

Достаточно даже прогулок

21 апреля 2024, 11:10, ИА Амител

Прогулка / Фото: pxhere.com/ru/photo/934752
Прогулка / Фото: pxhere.com/ru/photo/934752

Заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина рассказала о простом способе обезопасить себя от деменции. Ее слова передает РИА Новости

Активный образ жизни – это ежедневные прогулки на свежем воздухе по 40 минут без остановки. При ходьбе в мышцах вырабатываются вещества, которые предотвращают повреждение всех органов и тканей и улучшают когнитивные функции: память, внимание, мышление.

Деменция – это состояние, которое сопровождается ухудшением памяти, внимания, мышления, а также нарушением способности выполнять повседневные дела.

медицина

Комментарии 11

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Гость

11:39:32 21-04-2024

Зачем вводить в заблуждение? Если бы всё было так просто .Конечно, физическая нагрузка -это всегда хорошо, но от деменции не спасёт, так же как и разгадывание кроссвордов. С сосудистой деменцией всё понятно, нужна профилактика инсультов ( опять же не всегда помогает). С другими видами все непросто, нет никаких доказательств возникновения, одни предположения.

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Гость

14:18:10 21-04-2024

Гость (11:39:32 21-04-2024) Зачем вводить в заблуждение? Если бы всё было так просто .Ко...
Что вы глупости пишете?Ходьба разгоняет кровоснабжение по всему телу,в том числе и в голову.Обратите внимание на свою.

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Гость

19:25:30 21-04-2024

Гость (14:18:10 21-04-2024) Что вы глупости пишете?Ходьба разгоняет кровоснабжение п... Профилактика деменции:
Вылечить деменцию невозможно. Но вот отсрочить её развитие вполне по силам каждому человеку.

Основные правила профилактики деменции:

контроль артериального давления, а при необходимости — своевременное антигипертензивное лечение;
использование слуховых аппаратов при снижении слуха;
защита ушей от чрезмерно громких звуков;
отказ от курения и злоупотребления алкоголем;
предотвращение травм головы;
ограничение употребления спиртных напитков;
контроль веса

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Гость

12:31:21 21-04-2024

Небыло бы общественного транспорта ходили бы пешком. Смотришь, ни одного дурака не станет и психушку закроют

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Гость

14:25:30 21-04-2024

Гость (12:31:21 21-04-2024) Небыло бы общественного транспорта ходили бы пешком. Смотриш...
Психушка водилами будет заполняться.

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Гость

15:27:54 21-04-2024

Ей бы Нобелевскую премию

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Гость

15:29:03 21-04-2024

Тогда сегодняшнюю молодежь ждёт ранняя деменция, они ходить скоро разучатся, передвигаются на электро самокатах.

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Гость

18:13:16 21-04-2024

Гость (15:29:03 21-04-2024) Тогда сегодняшнюю молодежь ждёт ранняя деменция, они ходить ... у самокатчиков уже мозгов как у рыбки Дори

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Гость

08:24:17 22-04-2024

Гость (15:29:03 21-04-2024) Тогда сегодняшнюю молодежь ждёт ранняя деменция, они ходить ... Проблема молодежи не столько в самокатах, сколько в гаджетах. 15-секундные тиктоки и рилсы формируют клиповое мышление, уже нормальный объем информации воспринимать не в силах. К тому же за ответом на любой вопрос, вместо подумать, как правило, лезут в гугл. Уроки делать тяжело - там надо и думать и сосредотачиваться. Безусловно не всех, но многих ждут ранние когнитивные нарушения.

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Гость

08:25:38 22-04-2024

Гость (11:39:32 21-04-2024) Зачем вводить в заблуждение? Если бы всё было так просто .Ко... Есть модифицируемые и немодифицируемые факторы риска. К чему говорить о последних, если мы не можем на них влиять? Из модифицируемых - физическая активность безусловно важна, но это не единственный фактор.

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Гость

10:09:29 22-04-2024

Про деменцию и защиту слуха - интересно.
Сейчас без наушников по улицам ходить вообще невозможно, уровень шума от автотранспорта - местами запредельный.
Получается, все пешеходы - в зоне риска.

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