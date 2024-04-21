Врач дала советы по профилактике деменции

Достаточно даже прогулок

21 апреля 2024, 11:10, ИА Амител

Прогулка / Фото: pxhere.com/ru/photo/934752

Заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина рассказала о простом способе обезопасить себя от деменции. Ее слова передает РИА Новости.

Активный образ жизни – это ежедневные прогулки на свежем воздухе по 40 минут без остановки. При ходьбе в мышцах вырабатываются вещества, которые предотвращают повреждение всех органов и тканей и улучшают когнитивные функции: память, внимание, мышление.

Деменция – это состояние, которое сопровождается ухудшением памяти, внимания, мышления, а также нарушением способности выполнять повседневные дела.