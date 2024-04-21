Врач дала советы по профилактике деменции
Достаточно даже прогулок
21 апреля 2024, 11:10, ИА Амител
Прогулка / Фото: pxhere.com/ru/photo/934752
Заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина рассказала о простом способе обезопасить себя от деменции. Ее слова передает РИА Новости.
Активный образ жизни – это ежедневные прогулки на свежем воздухе по 40 минут без остановки. При ходьбе в мышцах вырабатываются вещества, которые предотвращают повреждение всех органов и тканей и улучшают когнитивные функции: память, внимание, мышление.
Деменция – это состояние, которое сопровождается ухудшением памяти, внимания, мышления, а также нарушением способности выполнять повседневные дела.
11:39:32 21-04-2024
Зачем вводить в заблуждение? Если бы всё было так просто .Конечно, физическая нагрузка -это всегда хорошо, но от деменции не спасёт, так же как и разгадывание кроссвордов. С сосудистой деменцией всё понятно, нужна профилактика инсультов ( опять же не всегда помогает). С другими видами все непросто, нет никаких доказательств возникновения, одни предположения.
14:18:10 21-04-2024
Гость (11:39:32 21-04-2024) Зачем вводить в заблуждение? Если бы всё было так просто .Ко...
Что вы глупости пишете?Ходьба разгоняет кровоснабжение по всему телу,в том числе и в голову.Обратите внимание на свою.
19:25:30 21-04-2024
Гость (14:18:10 21-04-2024) Что вы глупости пишете?Ходьба разгоняет кровоснабжение п... Профилактика деменции:
Вылечить деменцию невозможно. Но вот отсрочить её развитие вполне по силам каждому человеку.
Основные правила профилактики деменции:
контроль артериального давления, а при необходимости — своевременное антигипертензивное лечение;
использование слуховых аппаратов при снижении слуха;
защита ушей от чрезмерно громких звуков;
отказ от курения и злоупотребления алкоголем;
предотвращение травм головы;
ограничение употребления спиртных напитков;
контроль веса
12:31:21 21-04-2024
Небыло бы общественного транспорта ходили бы пешком. Смотришь, ни одного дурака не станет и психушку закроют
14:25:30 21-04-2024
Гость (12:31:21 21-04-2024) Небыло бы общественного транспорта ходили бы пешком. Смотриш...
Психушка водилами будет заполняться.
15:27:54 21-04-2024
Ей бы Нобелевскую премию
15:29:03 21-04-2024
Тогда сегодняшнюю молодежь ждёт ранняя деменция, они ходить скоро разучатся, передвигаются на электро самокатах.
18:13:16 21-04-2024
Гость (15:29:03 21-04-2024) Тогда сегодняшнюю молодежь ждёт ранняя деменция, они ходить ... у самокатчиков уже мозгов как у рыбки Дори
08:24:17 22-04-2024
Гость (15:29:03 21-04-2024) Тогда сегодняшнюю молодежь ждёт ранняя деменция, они ходить ... Проблема молодежи не столько в самокатах, сколько в гаджетах. 15-секундные тиктоки и рилсы формируют клиповое мышление, уже нормальный объем информации воспринимать не в силах. К тому же за ответом на любой вопрос, вместо подумать, как правило, лезут в гугл. Уроки делать тяжело - там надо и думать и сосредотачиваться. Безусловно не всех, но многих ждут ранние когнитивные нарушения.
08:25:38 22-04-2024
Гость (11:39:32 21-04-2024) Зачем вводить в заблуждение? Если бы всё было так просто .Ко... Есть модифицируемые и немодифицируемые факторы риска. К чему говорить о последних, если мы не можем на них влиять? Из модифицируемых - физическая активность безусловно важна, но это не единственный фактор.
10:09:29 22-04-2024
Про деменцию и защиту слуха - интересно.
Сейчас без наушников по улицам ходить вообще невозможно, уровень шума от автотранспорта - местами запредельный.
Получается, все пешеходы - в зоне риска.