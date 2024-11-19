Врач-гастроэнтеролог назвала самые полезные виды мяса

По словам специалиста, лучше всего готовить мясо на пару, запекать или тушить

19 ноября 2024, 13:40, ИА Амител

Мясо / Фото: pxhere.com/ru/photo/767173

Врач-гастроэнтеролог Эльвира Белева рассказала UfaTime.ru о том, какие виды мяса считаются самыми полезными. По ее словам, важно не только то, какие питательные вещества содержатся в продукте, но и как он приготовлен.

Белева рекомендует употреблять куриную грудку без кожи. В ней много белка и мало калорий и жиров. Индейка также богата белком и содержит витамины B6 и селен. Говядина, особенно постные сорта, также может быть частью здорового рациона. В ней много железа и цинка, которые укрепляют иммунитет.

Однако красное мясо, включая говядину и баранину, следует употреблять в умеренных количествах из-за возможной связи с некоторыми заболеваниями. Баранина, выращенная на пастбищах, особенно богата жирными кислотами и витамином B12.

Для максимальной пользы рекомендуется готовить мясо на пару, запекать или тушить.