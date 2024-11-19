Врач-гастроэнтеролог назвала самые полезные виды мяса
По словам специалиста, лучше всего готовить мясо на пару, запекать или тушить
19 ноября 2024, 13:40, ИА Амител
Врач-гастроэнтеролог Эльвира Белева рассказала UfaTime.ru о том, какие виды мяса считаются самыми полезными. По ее словам, важно не только то, какие питательные вещества содержатся в продукте, но и как он приготовлен.
Белева рекомендует употреблять куриную грудку без кожи. В ней много белка и мало калорий и жиров. Индейка также богата белком и содержит витамины B6 и селен. Говядина, особенно постные сорта, также может быть частью здорового рациона. В ней много железа и цинка, которые укрепляют иммунитет.
Однако красное мясо, включая говядину и баранину, следует употреблять в умеренных количествах из-за возможной связи с некоторыми заболеваниями. Баранина, выращенная на пастбищах, особенно богата жирными кислотами и витамином B12.
Для максимальной пользы рекомендуется готовить мясо на пару, запекать или тушить.
14:45:41 19-11-2024
А чем куриц кормят? Какие уколы ставят?
17:21:19 19-11-2024
Гость (14:45:41 19-11-2024) А чем куриц кормят? Какие уколы ставят?... покупайте у селянок фермерш знакомых
09:43:27 20-11-2024
Гость (17:21:19 19-11-2024) покупайте у селянок фермерш знакомых... Купил, так хвалили, так хвалили, задолбался варить эту престарелую тушу. Пусть сами это едят, да еще и по конской цене.
17:49:49 19-11-2024
Гость (14:45:41 19-11-2024) А чем куриц кормят? Какие уколы ставят?... Ага, прям каждую цыпушку отлавливают и ну колоть ей все подряд!)))
15:04:36 19-11-2024
Курица из магазина, это гормоны роста.