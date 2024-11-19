Врач рассказала, какие продукты опасны для школьников

Среди них — фастфуд, газировки и майонез

19 ноября 2024, 11:11, ИА Амител

Фастфуд / Фото: Robin Stickel / unsplash.com

Школьникам лучше избегать фастфуда, энергетиков, чипсов, сладких газировок, а также кетчупа и майонеза, сообщила РИА Новости заместитель главврача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова.

По ее словам, эти продукты могут вызвать прибавку в весе и спровоцировать проблемы с поджелудочной железой и болезни ЖКТ: гастрит, дуоденит, воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки.

"А энергетические напитки также представляют опасность для нервной и сердечно-сосудистой систем", – добавила специалист.

Ранее хирург и онкоуролог Марк Гадзиян назвал самые опасные продукты для мужчин. В частности, он посоветовал ограничить потребление жирной и соленой пищи, а также колбасных изделий и сосисок.