Врач назвал два "смертельно опасных" варенья
Среди варенья есть свои лидеры по вредности
14 сентября 2023, 14:00, ИА Амител
Самыми опасными для здоровья считаются клубничное и абрикосовое варенья, рассказал изданию "Москва 24" врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
Эксперт подчеркнул, что любое варенье содержит большое количество сахара, но важно еще и то, из каких фруктов и ягод оно приготовлено.
Например, абрикос сам по себе содержит много сахара, поэтому и варенье из него будет очень вредным.
"Если употреблять такое сладкое варенье ежедневно, то из-за большого содержания сахара есть риск набора веса и нарушения углеводного обмена", – пояснил Арзамасцев.
Также опасность может представлять варенье из ягод с мелкими семечками. К примеру, при проблемах с кишечником, а именно при дивертикулезе, нельзя употреблять клубничное варенье, чтобы не было обострений.
Дивертикулез кишечника – заболевание, при котором в стенке толстой кишки появляются мешочкообразные выпячивания. Возникают запоры и болевой синдром в животе, иногда сопровождается воспалительным процессом, кровотечением и другими осложнениями.
Ранее ученые назвали два витамина, которые провоцируют развитие рака, – темпы роста опухолей прямо пропорциональны переизбытку этих витаминов.
14:13:58 14-09-2023
врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев-- Как страшно жить.--В детстве наложишь варенья на краюху тёплого хлеба и уплетаешь за обе щёки. Оказывается жизнь сокращали, болезни копили. Теперь и витамины вредные. Может такие профессии врачей вредные.
06:23:13 15-09-2023
ВВП (14:13:58 14-09-2023) врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев-- Как страшно ... а откуда витамины в варенье?
14:17:00 14-09-2023
Он бы лучше про фастфуд написал. Какой он "полезный".
14:57:09 14-09-2023
Гость (14:17:00 14-09-2023) Он бы лучше про фастфуд написал. Какой он "полезный".... заплатят и напишет
15:57:26 14-09-2023
Ну если ты болен, то и многое есть вредно, да и порой опасно. А если со здоровьем все норм или почти норм, то все лакомства никому не навредят. Главное знать меру. А этот не пойми кто, пусть подумает, что жить вредно - от этого умирают! И что теперь сразу не жить? Кушай здоровую пищу регулярно в меру, занимайся спортом (можно и гимнастикой обойтись), иногда балуй себя вкусняшками и все будет зашибись! А эта статья - противопоказание для больных и очень больных.