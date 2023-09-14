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Врач назвал два "смертельно опасных" варенья

Среди варенья есть свои лидеры по вредности

14 сентября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Самыми опасными для здоровья считаются клубничное и абрикосовое варенья, рассказал изданию "Москва 24" врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Эксперт подчеркнул, что любое варенье содержит большое количество сахара, но важно еще и то, из каких фруктов и ягод оно приготовлено.

Например, абрикос сам по себе содержит много сахара, поэтому и варенье из него будет очень вредным.

"Если употреблять такое сладкое варенье ежедневно, то из-за большого содержания сахара есть риск набора веса и нарушения углеводного обмена", – пояснил Арзамасцев.

Также опасность может представлять варенье из ягод с мелкими семечками. К примеру, при проблемах с кишечником, а именно при дивертикулезе, нельзя употреблять клубничное варенье, чтобы не было обострений.

Дивертикулез кишечника – заболевание, при котором в стенке толстой кишки появляются мешочкообразные выпячивания. Возникают запоры и болевой синдром в животе, иногда сопровождается воспалительным процессом, кровотечением и другими осложнениями.

Ранее ученые назвали два витамина, которые провоцируют развитие рака, – темпы роста опухолей прямо пропорциональны переизбытку этих витаминов.

Фото: pxhere.com

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Комментарии 5

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ВВП

14:13:58 14-09-2023

врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев-- Как страшно жить.--В детстве наложишь варенья на краюху тёплого хлеба и уплетаешь за обе щёки. Оказывается жизнь сокращали, болезни копили. Теперь и витамины вредные. Может такие профессии врачей вредные.

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Гость

06:23:13 15-09-2023

ВВП (14:13:58 14-09-2023) врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев-- Как страшно ... а откуда витамины в варенье?

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Гость

14:17:00 14-09-2023

Он бы лучше про фастфуд написал. Какой он "полезный".

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Гость

14:57:09 14-09-2023

Гость (14:17:00 14-09-2023) Он бы лучше про фастфуд написал. Какой он "полезный".... заплатят и напишет

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Гость

15:57:26 14-09-2023

Ну если ты болен, то и многое есть вредно, да и порой опасно. А если со здоровьем все норм или почти норм, то все лакомства никому не навредят. Главное знать меру. А этот не пойми кто, пусть подумает, что жить вредно - от этого умирают! И что теперь сразу не жить? Кушай здоровую пищу регулярно в меру, занимайся спортом (можно и гимнастикой обойтись), иногда балуй себя вкусняшками и все будет зашибись! А эта статья - противопоказание для больных и очень больных.

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