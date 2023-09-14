Врач назвал два "смертельно опасных" варенья

Среди варенья есть свои лидеры по вредности

14 сентября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Самыми опасными для здоровья считаются клубничное и абрикосовое варенья, рассказал изданию "Москва 24" врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Эксперт подчеркнул, что любое варенье содержит большое количество сахара, но важно еще и то, из каких фруктов и ягод оно приготовлено.

Например, абрикос сам по себе содержит много сахара, поэтому и варенье из него будет очень вредным.

"Если употреблять такое сладкое варенье ежедневно, то из-за большого содержания сахара есть риск набора веса и нарушения углеводного обмена", – пояснил Арзамасцев.

Также опасность может представлять варенье из ягод с мелкими семечками. К примеру, при проблемах с кишечником, а именно при дивертикулезе, нельзя употреблять клубничное варенье, чтобы не было обострений.

Дивертикулез кишечника – заболевание, при котором в стенке толстой кишки появляются мешочкообразные выпячивания. Возникают запоры и болевой синдром в животе, иногда сопровождается воспалительным процессом, кровотечением и другими осложнениями.

Ранее ученые назвали два витамина, которые провоцируют развитие рака, – темпы роста опухолей прямо пропорциональны переизбытку этих витаминов.