Врач назвал еду, которая опаснее сахара
Эти продукты способствуют развитию рака почек
25 октября 2023, 20:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Хирург и онколог Марк Гадзиян рассказал о том, какие продукты есть опаснее, чем сахар. Его слова передает "Российская газета".
По словам специалиста, жареная пища с добавлением острых специй оказывает негативное влияние на организм и способствует развитию рака почек.
Он также добавил, что эта болезнь по темпам развития в России занимает третье место.
Гадзиян отметил, что факторами, влияющими на развитие заболевания, являются курение, злоупотребление алкоголем и сидячий образ жизни.
21:10:09 25-10-2023
это ж он сейчас на святое, на шашлык посягнул?
21:19:53 25-10-2023
Прочитал, вот как теперь с этим жить?)) Это нельзя, это.... Как в своё время сказал профессор Дедерер Ю М 1919-1988, в советские времена (если такого ещё помнят) "Мы все умрём от рака, только не все до этого доживут".