Эти продукты способствуют развитию рака почек

25 октября 2023, 20:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Хирург и онколог Марк Гадзиян рассказал о том, какие продукты есть опаснее, чем сахар. Его слова передает "Российская газета".

По словам специалиста, жареная пища с добавлением острых специй оказывает негативное влияние на организм и способствует развитию рака почек.

Он также добавил, что эта болезнь по темпам развития в России занимает третье место.

Гадзиян отметил, что факторами, влияющими на развитие заболевания, являются курение, злоупотребление алкоголем и сидячий образ жизни.