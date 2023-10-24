Врач назвал вредные продукты, которые принято считать полезными
Они негативно влияют на сосуды и могут поднимать давление
24 октября 2023, 23:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач Александр Шишонин рассказал о том, как продукты, которые принято считать полезными, вредят здоровью. Его слова передает Pravda.ru.
В первую очередь Шишонин посоветовал не есть мед в больших количествах, потому что большое количество сахара может вызвать воспаление. Кроме того, этот продукт является высокоаллергенным.
Также эксперт отметил, что не стоит злоупотреблять гречкой, потому что она богата углеводами. Этот продукт может вызвать аллергическую реакцию и хроническое воспаление.
По причине высокого содержания сахара Шишонин порекомендовал следить за количеством употребляемой вареной свеклы и моркови.
23:41:21 24-10-2023
А где же его : всё дело в шее, делайте шейную гимнастику шишонина, и никогда не будете болеть...
01:47:32 25-10-2023
Дедушка с бабушкой держали свою пасеку. В детстве мы, их внуки, мёдом просто объедались. И в сотах, и так. За зиму флягу меда съедали. Ни аллергий, ни воспалений.
09:22:56 25-10-2023
мед, гречка, свекла и морковь конечно вредные... кушайте фаст-фуды, колбаску, булочки, там ничего этого вредного нету
09:40:43 25-10-2023
Гость (09:22:56 25-10-2023) мед, гречка, свекла и морковь конечно вредные... кушайте фас... И по магазинам не ходите:всё это вам на велосипеде подвезут.
10:53:09 25-10-2023
Воспаление чего хоть?
15:25:24 25-10-2023
Кто такой врач Шишонин? И почему я должен доверять его словам?
15:50:56 25-10-2023
Вы так торопитесь на встречу с Всевышним? При некоторых болезнях, именно ложка меда может это легко устроить. Но чтобы понять это, нужно иметь хотя бы базовое образование. Это может потвердить любой врач.