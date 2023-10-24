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Врач назвал вредные продукты, которые принято считать полезными

Они негативно влияют на сосуды и могут поднимать давление

24 октября 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач Александр Шишонин рассказал о том, как продукты, которые принято считать полезными, вредят здоровью. Его слова передает Pravda.ru.

В первую очередь Шишонин посоветовал не есть мед в больших количествах, потому что большое количество сахара может вызвать воспаление. Кроме того, этот продукт является высокоаллергенным.

Также эксперт отметил, что не стоит злоупотреблять гречкой, потому что она богата углеводами. Этот продукт может вызвать аллергическую реакцию и хроническое воспаление. 

По причине высокого содержания сахара Шишонин порекомендовал следить за количеством употребляемой вареной свеклы и моркови.

Здоровье Продукты

Комментарии 7

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Гость

23:41:21 24-10-2023

А где же его : всё дело в шее, делайте шейную гимнастику шишонина, и никогда не будете болеть...

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Гость

01:47:32 25-10-2023

Дедушка с бабушкой держали свою пасеку. В детстве мы, их внуки, мёдом просто объедались. И в сотах, и так. За зиму флягу меда съедали. Ни аллергий, ни воспалений.

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Гость

09:22:56 25-10-2023

мед, гречка, свекла и морковь конечно вредные... кушайте фаст-фуды, колбаску, булочки, там ничего этого вредного нету

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Гость

09:40:43 25-10-2023

Гость (09:22:56 25-10-2023) мед, гречка, свекла и морковь конечно вредные... кушайте фас... И по магазинам не ходите:всё это вам на велосипеде подвезут.

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Гость

10:53:09 25-10-2023

Воспаление чего хоть?

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Гость

15:25:24 25-10-2023

Кто такой врач Шишонин? И почему я должен доверять его словам?

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Недоверчивому

15:50:56 25-10-2023

Вы так торопитесь на встречу с Всевышним? При некоторых болезнях, именно ложка меда может это легко устроить. Но чтобы понять это, нужно иметь хотя бы базовое образование. Это может потвердить любой врач.

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