Врач назвал вредные продукты, которые принято считать полезными

Они негативно влияют на сосуды и могут поднимать давление

24 октября 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач Александр Шишонин рассказал о том, как продукты, которые принято считать полезными, вредят здоровью. Его слова передает Pravda.ru.

В первую очередь Шишонин посоветовал не есть мед в больших количествах, потому что большое количество сахара может вызвать воспаление. Кроме того, этот продукт является высокоаллергенным.

Также эксперт отметил, что не стоит злоупотреблять гречкой, потому что она богата углеводами. Этот продукт может вызвать аллергическую реакцию и хроническое воспаление.

По причине высокого содержания сахара Шишонин порекомендовал следить за количеством употребляемой вареной свеклы и моркови.