Врач назвал напитки, которые нельзя пить в жару
Они не утолят жажду и даже могут навредить здоровью
02 июня 2024, 10:35, ИА Амител
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о том, какие напитки нельзя пить в жару. Его слова передает РИА Новости.
В жару не стоит пить сладкие газированные напитки, так как они не утоляют жажду и вызывают обезвоживание. Также не стоит злоупотреблять кофе и чаем, так как они тоже выводят жидкость и минералы из организма.
Алкоголь увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Курильщикам также рекомендуется отказаться от курения.
Объем потребляемой воды в жару увеличивается, но пить нужно чистую воду небольшими порциями, чтобы не перегружать почки. Можно добавить в воду сок лимона, мяту или ягоды. Также подойдут травяной чай, несладкий морс, компот, слабоминерализованная вода. Но из-за содержания соли ее нужно употреблять дозированно. От ледяной воды стоит отказаться, чтобы не простудить горло.
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