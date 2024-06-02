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Врач назвал напитки, которые нельзя пить в жару

Они не утолят жажду и даже могут навредить здоровью

02 июня 2024, 10:35, ИА Амител

Вода с лимоном / Фото: pxhere.com
Вода с лимоном / Фото: pxhere.com

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о том, какие напитки нельзя пить в жару. Его слова передает РИА Новости.

В жару не стоит пить сладкие газированные напитки, так как они не утоляют жажду и вызывают обезвоживание. Также не стоит злоупотреблять кофе и чаем, так как они тоже выводят жидкость и минералы из организма.

Алкоголь увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Курильщикам также рекомендуется отказаться от курения.

Объем потребляемой воды в жару увеличивается, но пить нужно чистую воду небольшими порциями, чтобы не перегружать почки. Можно добавить в воду сок лимона, мяту или ягоды. Также подойдут травяной чай, несладкий морс, компот, слабоминерализованная вода. Но из-за содержания соли ее нужно употреблять дозированно. От ледяной воды стоит отказаться, чтобы не простудить горло.

Здоровье

Комментарии 4

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Гость

11:03:50 02-06-2024

В наступление пошли внештатники? Кто следующие на очереди?

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Костя

11:27:44 02-06-2024

Зеленый чай

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Гость

00:09:24 03-06-2024

Нам это ещё долго не будет грозить! Пока этим летом пьём горячий чай. А статья, видимо, для другой части России и зачем-то попала к нам. Зачем?

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Гость

09:38:47 03-06-2024

Самый офигенский напиток в летнюю жару-разбавленное минералкой вино. 3/4 минералки + 1/4 Кагор 32. Вкусно и полезно. Жаль только, водителям нельзя.

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