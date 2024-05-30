Врач рассказал, кому из россиян опасно работать на даче

Возня в саду может быть небезопасна для некоторых

30 мая 2024, 07:55, ИА Амител

Овощи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1076484

Работа на даче может быть опасной для некоторых людей, предупредила биолог Ирина Лялина. Ее слова передают "Известия".

"Нужно быть осторожнее с болезнями сердца, гипертонией, другими сердечно-сосудистыми проблемами. В жару могут возникнуть трудности при физической нагрузке", – предостерегла специалист.

С осторожностью стоит работать на даче людям с болезнями опорно-двигательного аппарата, дыхательной или иммунной системы, аллергией на пыльцу, плесень и другие аллергены, которые встречаются на садовом участке.

Также работа на даче может быть небезопасна для людей с психическими заболеваниями, депрессией и тревожным расстройством.

Перед началом садовых работ нужно проконсультироваться с врачом, чтобы он оценил риски и дал рекомендации.