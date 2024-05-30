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Врач рассказал, кому из россиян опасно работать на даче

Возня в саду может быть небезопасна для некоторых

30 мая 2024, 07:55, ИА Амител

Овощи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1076484
Овощи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1076484

Работа на даче может быть опасной для некоторых людей, предупредила биолог Ирина Лялина. Ее слова передают "Известия".

"Нужно быть осторожнее с болезнями сердца, гипертонией, другими сердечно-сосудистыми проблемами. В жару могут возникнуть трудности при физической нагрузке", – предостерегла специалист.

С осторожностью стоит работать на даче людям с болезнями опорно-двигательного аппарата, дыхательной или иммунной системы, аллергией на пыльцу, плесень и другие аллергены, которые встречаются на садовом участке.

Также работа на даче может быть небезопасна для людей с психическими заболеваниями, депрессией и тревожным расстройством.

Перед началом садовых работ нужно проконсультироваться с врачом, чтобы он оценил риски и дал рекомендации.

дачный сезон советы эксперта медицина

Комментарии 9

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Иван

09:02:27 30-05-2024

Не поработаешь-че жрать будешь?

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Гость

09:43:38 30-05-2024

Иван (09:02:27 30-05-2024) Не поработаешь-че жрать будешь? ... Голодаешь?

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Элен без ребят

10:34:41 30-05-2024

Иван (09:02:27 30-05-2024) Не поработаешь-че жрать будешь? ... а работой считается только вкалывание на грядках?

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Гость

11:36:02 30-05-2024

Иван (09:02:27 30-05-2024) Не поработаешь-че жрать будешь? ... Вообще ни разу в своей жизни не встречал дачи-огорода, который бы был не в убыток, а приносил прибыль.

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Гость

11:46:57 30-05-2024

Гость (11:36:02 30-05-2024) Вообще ни разу в своей жизни не встречал дачи-огорода, котор... Да, дача убыточна, но там выращиваешь экологически чистые овощи и не резиновые, как в магазине. Поэтому и надрываемся

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Светлана

01:12:42 31-05-2024

Гость (11:36:02 30-05-2024) Вообще ни разу в своей жизни не встречал дачи-огорода, котор... дача -это только по любви. Выгоды материальной маловато будет))

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Гость

10:13:37 30-05-2024

Из перечня ясно, что дача вредна всём😆

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Гость

10:28:06 30-05-2024

С жарой вот только нынче пролеммка.

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Гость

18:10:02 30-05-2024

Пока человек двигается на даче - живет...

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