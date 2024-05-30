Врач рассказал, кому из россиян опасно работать на даче
Возня в саду может быть небезопасна для некоторых
30 мая 2024, 07:55, ИА Амител
Работа на даче может быть опасной для некоторых людей, предупредила биолог Ирина Лялина. Ее слова передают "Известия".
"Нужно быть осторожнее с болезнями сердца, гипертонией, другими сердечно-сосудистыми проблемами. В жару могут возникнуть трудности при физической нагрузке", – предостерегла специалист.
С осторожностью стоит работать на даче людям с болезнями опорно-двигательного аппарата, дыхательной или иммунной системы, аллергией на пыльцу, плесень и другие аллергены, которые встречаются на садовом участке.
Также работа на даче может быть небезопасна для людей с психическими заболеваниями, депрессией и тревожным расстройством.
Перед началом садовых работ нужно проконсультироваться с врачом, чтобы он оценил риски и дал рекомендации.
09:02:27 30-05-2024
Не поработаешь-че жрать будешь?
09:43:38 30-05-2024
Иван (09:02:27 30-05-2024) Не поработаешь-че жрать будешь? ... Голодаешь?
10:34:41 30-05-2024
Иван (09:02:27 30-05-2024) Не поработаешь-че жрать будешь? ... а работой считается только вкалывание на грядках?
11:36:02 30-05-2024
Иван (09:02:27 30-05-2024) Не поработаешь-че жрать будешь? ... Вообще ни разу в своей жизни не встречал дачи-огорода, который бы был не в убыток, а приносил прибыль.
11:46:57 30-05-2024
Гость (11:36:02 30-05-2024) Вообще ни разу в своей жизни не встречал дачи-огорода, котор... Да, дача убыточна, но там выращиваешь экологически чистые овощи и не резиновые, как в магазине. Поэтому и надрываемся
01:12:42 31-05-2024
Гость (11:36:02 30-05-2024) Вообще ни разу в своей жизни не встречал дачи-огорода, котор... дача -это только по любви. Выгоды материальной маловато будет))
10:13:37 30-05-2024
Из перечня ясно, что дача вредна всём😆
10:28:06 30-05-2024
С жарой вот только нынче пролеммка.
18:10:02 30-05-2024
Пока человек двигается на даче - живет...