Врач назвал необычные признаки деменции
Специалисты рекомендуют прививаться от вируса папилломы человека, ветряной оспы, менингококка, пневмококка и гриппа
13 июля 2024, 08:04, ИА Амител
Нарушения речи и изменения в поведении могут быть признаками развития деменции, как сообщила врач и телеведущий Елена Малышева в своей передаче "Жить здорово!".
Специалист также отметила, что некоторые инфекции могут влиять на когнитивные функции. В связи с этим она рекомендует делать прививки от вируса папилломы человека, ветряной оспы, менингококка, пневмококка и гриппа.
Врач-невролог Елена Васенина рассказала о лобно-височной деменции, которая проявляется через изменения в поведении и эмоциях. По ее словам, если деменция развивается только в одном полушарии мозга, то это может привести к расстройству речи, а если в обоих полушариях – то к изменениям в поведении.
Невролог объяснила, что болезнь Альцгеймера и лобно-височная деменция развиваются из-за накопления белков в мозге. Для их выявления используются анализ спинномозговой жидкости или магнитно-резонансная томография (МРТ). Последний метод особенно подходит для пожилых людей, так как пункция может быть затруднительной для пациентов в возрасте.
08:10:38 13-07-2024
Интересно, как деменции действует в элите? Что ни день, то страшнее предыдущего.
09:28:28 13-07-2024
Малышева бы рассказала про свою недвижимость за бугром... Да и какой с нее врач...
23:40:54 13-07-2024
Кеша... (09:28:28 13-07-2024) Малышева бы рассказала про свою недвижимость за бугром... Да... А приколная у вас форма
10:53:09 14-07-2024
Бидон наверное не привился вовремя. Вот и последствия...
14:42:51 14-07-2024
Смысл делать пункцию - заведомо небезопасную процедуру? Лечения ещё не изобрели.