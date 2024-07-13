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Врач назвал необычные признаки деменции

Специалисты рекомендуют прививаться от вируса папилломы человека, ветряной оспы, менингококка, пневмококка и гриппа

13 июля 2024, 08:04, ИА Амител

Головная боль / Фото: pxhere.com/ru/photo/1143377
Головная боль / Фото: pxhere.com/ru/photo/1143377

Нарушения речи и изменения в поведении могут быть признаками развития деменции, как сообщила врач и телеведущий Елена Малышева в своей передаче "Жить здорово!".

Специалист также отметила, что некоторые инфекции могут влиять на когнитивные функции. В связи с этим она рекомендует делать прививки от вируса папилломы человека, ветряной оспы, менингококка, пневмококка и гриппа.

Врач-невролог Елена Васенина рассказала о лобно-височной деменции, которая проявляется через изменения в поведении и эмоциях. По ее словам, если деменция развивается только в одном полушарии мозга, то это может привести к расстройству речи, а если в обоих полушариях – то к изменениям в поведении.

Невролог объяснила, что болезнь Альцгеймера и лобно-височная деменция развиваются из-за накопления белков в мозге. Для их выявления используются анализ спинномозговой жидкости или магнитно-резонансная томография (МРТ). Последний метод особенно подходит для пожилых людей, так как пункция может быть затруднительной для пациентов в возрасте.

медицина

Комментарии 5

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Гость

08:10:38 13-07-2024

Интересно, как деменции действует в элите? Что ни день, то страшнее предыдущего.

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Кеша...

09:28:28 13-07-2024

Малышева бы рассказала про свою недвижимость за бугром... Да и какой с нее врач...

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Musik

23:40:54 13-07-2024

Кеша... (09:28:28 13-07-2024) Малышева бы рассказала про свою недвижимость за бугром... Да... А приколная у вас форма

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Гость

10:53:09 14-07-2024

Бидон наверное не привился вовремя. Вот и последствия...

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Светлана

14:42:51 14-07-2024

Смысл делать пункцию - заведомо небезопасную процедуру? Лечения ещё не изобрели.

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