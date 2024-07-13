Врач назвал необычные признаки деменции

Специалисты рекомендуют прививаться от вируса папилломы человека, ветряной оспы, менингококка, пневмококка и гриппа

13 июля 2024, 08:04, ИА Амител

Головная боль / Фото: pxhere.com/ru/photo/1143377

Нарушения речи и изменения в поведении могут быть признаками развития деменции, как сообщила врач и телеведущий Елена Малышева в своей передаче "Жить здорово!".

Специалист также отметила, что некоторые инфекции могут влиять на когнитивные функции. В связи с этим она рекомендует делать прививки от вируса папилломы человека, ветряной оспы, менингококка, пневмококка и гриппа.

Врач-невролог Елена Васенина рассказала о лобно-височной деменции, которая проявляется через изменения в поведении и эмоциях. По ее словам, если деменция развивается только в одном полушарии мозга, то это может привести к расстройству речи, а если в обоих полушариях – то к изменениям в поведении.

Невролог объяснила, что болезнь Альцгеймера и лобно-височная деменция развиваются из-за накопления белков в мозге. Для их выявления используются анализ спинномозговой жидкости или магнитно-резонансная томография (МРТ). Последний метод особенно подходит для пожилых людей, так как пункция может быть затруднительной для пациентов в возрасте.