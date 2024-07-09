Врач предупредил, что распространенный завтрак ведет к набору лишнего веса

Эти продукты повышают риски для здоровья уже с детства

09 июля 2024, 21:10, ИА Амител

Каша / Фото: pxhere.com/ru/photo/9356

Мюсли и злаковые хлопья – это продукт промышленного производства, который не является полезным для здоровья, рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалева. Об этом сообщает "Газета.ру".

Процесс производства хлопьев предполагает использование очищенных злаков, что делает продукт бедным по составу. К тому же такой продукт содержит много простых углеводов с высоким гликемическим индексом, в отличие от цельного зерна, богатого сложными углеводами с низким гликемическим индексом.

Мюсли и хлопья обладают высокой калорийностью и низкой пищевой ценностью. Это повышает риски развития заболеваний и проблем с весом, начиная с детского возраста.

