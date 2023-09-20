Врач назвал необычные признаки, указывающие на болезни печени
Отмечается, что начало заболеваний этого органа чаще всего проходят бессимптомно
20 сентября 2023, 07:55, ИА Амител
В печени нет нервных окончаний, поэтому заболевания органа на первых этапах чаще всего проходят бессимптомно. Об этом рассказала "Известиям" врач Валерия Ломова.
По ее словам, из-за бессимптомности заболеваний печени на начальных этапах проверяться у гепатолога нужно не реже одного раза в год.
К необычным признакам, которые могут указывать на проблемы с печенью, специалист отнесла появление синяков, зуд, отеки, кровь из носа, изменение веса, проблемы со сном и потерю концентрации.
Самыми частыми причинами возникновения болезней печени, по словам эксперта, являются: употребление алкоголя, ожирения печени и вирусные гепатиты.
19:26:30 20-09-2023
Омеригу открыл про алкоголь. То что печень не болит - враки. Вместо неё болит желчегонная система, которая частично в ней находится, что довольно чувствительно.
21:28:27 20-09-2023
Печень находится в капсуле. При увеличении печени и воспалительном процессе капсула растягивается, а поскольку в печеночной капсуле есть нервные окончания, то мы имеем причину боли. Боль в области печени нормальна, это показатель о котором почему-то забывают размышляя о том "в печени нет нервных окончаний", а значит болеть она не может. Также показателем заболевания печени является повышенное артериальное давление, т.к. печень фильтрует кровь, то при сбоях в работе печени давление обычно повышается. Квас, Комбуча, Чай, Кофе...все это несет вред больной печени. Не стоит так зацикливаться на пиве. Я думаю что лецитин и оливковое масло являются самыми полезными для печени продуктами, помимо чистой воды. Так что не адеметионином единым....