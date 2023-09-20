Врач назвал необычные признаки, указывающие на болезни печени

Отмечается, что начало заболеваний этого органа чаще всего проходят бессимптомно

20 сентября 2023, 07:55, ИА Амител

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В печени нет нервных окончаний, поэтому заболевания органа на первых этапах чаще всего проходят бессимптомно. Об этом рассказала "Известиям" врач Валерия Ломова.

По ее словам, из-за бессимптомности заболеваний печени на начальных этапах проверяться у гепатолога нужно не реже одного раза в год.

К необычным признакам, которые могут указывать на проблемы с печенью, специалист отнесла появление синяков, зуд, отеки, кровь из носа, изменение веса, проблемы со сном и потерю концентрации.

Самыми частыми причинами возникновения болезней печени, по словам эксперта, являются: употребление алкоголя, ожирения печени и вирусные гепатиты.