Врач назвал неожиданную причину болей в спине

Сильный дискомфорт в этой части тела может говорить о проблемах с сердцем и другими органами

10 ноября 2023, 11:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Боль в спине может сигнализировать о серьезных болезнях, рассказал "ВМ" врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, у женщин боль в спине часто говорит о заболеваниях органов малого таза и репродуктивной системы. А у мужчин – может быть симптомом заболеваний мочевого пузыря.

Кроме того, боль в спине может быть вызвана из-за проблем с почками, желудком или сердцем – например, по причине язвы, холецистита или панкреатита.