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Врач назвал неожиданную причину болей в спине

Сильный дискомфорт в этой части тела может говорить о проблемах с сердцем и другими органами

10 ноября 2023, 11:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Боль в спине может сигнализировать о серьезных болезнях, рассказал "ВМ" врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, у женщин боль в спине часто говорит о заболеваниях органов малого таза и репродуктивной системы. А у мужчин – может быть симптомом заболеваний мочевого пузыря.

Кроме того, боль в спине может быть вызвана из-за проблем с почками, желудком или сердцем – например, по причине язвы, холецистита или панкреатита.

Здоровье Мнения экспертов

Комментарии 8

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Гость

11:52:42 10-11-2023

Все собрал.

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Гость

12:06:56 10-11-2023

рубрика "лечимся без докторов"

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Гость

12:44:10 10-11-2023

Малахов с Малышевой отдыхают )))

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Гость

13:43:06 10-11-2023

То есть сколиоз мой не причем?

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Гость

13:56:01 10-11-2023

Да всё что угодно может быть, часто - грыжа межпозвоночная. заболевания почек, даже желудок. Что гадать-то? Болит? надо идти и обследоваться, выясняя причину.

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Гость

14:55:12 10-11-2023

В абсолютном большинстве случаев помогает, если повисеть на турнике или зависнуть на руках, поджав ноги, между двух табуретов. Постоянно этим пользуюсь. По врачам не хожу. При сколиозе - делать обязательно и постоянно.

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Гость

16:21:56 10-11-2023

Гость (14:55:12 10-11-2023) В абсолютном большинстве случаев помогает, если повисеть на ... Это вам с вашей лично проблемой помогает. А если спина болит из-за проблем с почками, то этим висением на турнике только хуже можно сделать!

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Гость

16:34:54 10-11-2023

Гость (14:55:12 10-11-2023) В абсолютном большинстве случаев помогает, если повисеть на ... Если у вас грыжа диска, и она воспалилась - хоть навечно зависните, не поможет. Еще и хуже сделать можете.

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