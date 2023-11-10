Врач назвал неожиданную причину болей в спине
Сильный дискомфорт в этой части тела может говорить о проблемах с сердцем и другими органами
10 ноября 2023, 11:26, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Боль в спине может сигнализировать о серьезных болезнях, рассказал "ВМ" врач-терапевт Андрей Кондрахин.
По его словам, у женщин боль в спине часто говорит о заболеваниях органов малого таза и репродуктивной системы. А у мужчин – может быть симптомом заболеваний мочевого пузыря.
Кроме того, боль в спине может быть вызвана из-за проблем с почками, желудком или сердцем – например, по причине язвы, холецистита или панкреатита.
11:52:42 10-11-2023
Все собрал.
12:06:56 10-11-2023
рубрика "лечимся без докторов"
12:44:10 10-11-2023
Малахов с Малышевой отдыхают )))
13:43:06 10-11-2023
То есть сколиоз мой не причем?
13:56:01 10-11-2023
Да всё что угодно может быть, часто - грыжа межпозвоночная. заболевания почек, даже желудок. Что гадать-то? Болит? надо идти и обследоваться, выясняя причину.
14:55:12 10-11-2023
В абсолютном большинстве случаев помогает, если повисеть на турнике или зависнуть на руках, поджав ноги, между двух табуретов. Постоянно этим пользуюсь. По врачам не хожу. При сколиозе - делать обязательно и постоянно.
16:21:56 10-11-2023
Гость (14:55:12 10-11-2023) В абсолютном большинстве случаев помогает, если повисеть на ... Это вам с вашей лично проблемой помогает. А если спина болит из-за проблем с почками, то этим висением на турнике только хуже можно сделать!
16:34:54 10-11-2023
Гость (14:55:12 10-11-2023) В абсолютном большинстве случаев помогает, если повисеть на ... Если у вас грыжа диска, и она воспалилась - хоть навечно зависните, не поможет. Еще и хуже сделать можете.