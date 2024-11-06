Врач назвал опасный для жизни пульс
Нормальным считается пульс от 55 до 80 ударов в минуту
06 ноября 2024, 21:40, ИА Амител
Пульс ниже 45 и выше 130 ударов в минуту представляет серьезную угрозу для жизни, сообщил "Москве 24" Андрей Кондрахин, врач-терапевт и кандидат медицинских наук.
По его словам, в такой ситуации необходимо срочно вызывать скорую помощь. Доктор объяснил, что при высоком пульсе сердце сокращается слишком быстро, из-за чего не успевает наполняться кровью. Это может привести к инфаркту. А при низком пульсе есть риск потери сознания и остановки сердца.
"Сердце сокращается очень редко, кровь не циркулирует нормально. Человек как будто в полуобморочном состоянии, его органы и ткани плохо снабжаются кровью, он может потерять сознание. Даже остановка сердца может произойти", – предупредил Кондрахин.
Он также отметил, что нормальным считается пульс от 55 до 80 ударов в минуту.
22:24:06 06-11-2024
Если пульс больше 0 ударов в минуту - это опасный для жизни пульс.
Когда ноль - беспокоиться уже не о чем. Вы прибыли.
🤣