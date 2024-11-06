Врач назвал опасный для жизни пульс

Нормальным считается пульс от 55 до 80 ударов в минуту

06 ноября 2024, 21:40, ИА Амител

Проверка пульса / Фото: pxhere.com/ru/photo/875571

Пульс ниже 45 и выше 130 ударов в минуту представляет серьезную угрозу для жизни, сообщил "Москве 24" Андрей Кондрахин, врач-терапевт и кандидат медицинских наук.

По его словам, в такой ситуации необходимо срочно вызывать скорую помощь. Доктор объяснил, что при высоком пульсе сердце сокращается слишком быстро, из-за чего не успевает наполняться кровью. Это может привести к инфаркту. А при низком пульсе есть риск потери сознания и остановки сердца.

"Сердце сокращается очень редко, кровь не циркулирует нормально. Человек как будто в полуобморочном состоянии, его органы и ткани плохо снабжаются кровью, он может потерять сознание. Даже остановка сердца может произойти", – предупредил Кондрахин.

Он также отметил, что нормальным считается пульс от 55 до 80 ударов в минуту.