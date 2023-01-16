Учёные заявили, что стресс может стать причиной развития рака

Также спровоцировать развитие онкозаболевания могут депрессия и длительный стресс

16 января 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН выяснили, что между человеческими эмоциями и развитием онкологических заболеваний есть связь. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты провели эксперименты на мышах и выяснили, что негативные эмоции действительно влияют на развитие онкологических заболеваний. Также спровоцировать развитие рака могут депрессия и длительный стресс.

Учёные отмечают, что полученные данные не говорят о том, что каждый, кто испытывает трудные эмоциональные моменты, обязательно обнаружит у себя опухоль. Речь идёт именно о неконтролируемой и хронической форме стресса.

Исследователи уточнили, что в группе риска находятся люди с хронической усталостью, а также те, кто испытывает проблемы с щитовидной железой.