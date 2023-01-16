НОВОСТИЗдоровье

Учёные заявили, что стресс может стать причиной развития рака

Также спровоцировать развитие онкозаболевания могут депрессия и длительный стресс

16 января 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН выяснили, что между человеческими эмоциями и развитием онкологических заболеваний есть связь. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты провели эксперименты на мышах и выяснили, что негативные эмоции действительно влияют на развитие онкологических заболеваний. Также спровоцировать развитие рака могут депрессия и длительный стресс.

Учёные отмечают, что полученные данные не говорят о том, что каждый, кто испытывает трудные эмоциональные моменты, обязательно обнаружит у себя опухоль. Речь идёт именно о неконтролируемой и хронической форме стресса.

Исследователи уточнили, что в группе риска находятся люди с хронической усталостью, а также те, кто испытывает проблемы с щитовидной железой.

 

Комментарии 2

  • Поговорка "все болезни от нервов" стара как мир. Другой вопрос, что на Западе уже доказано, что депрессия, другие психические заболевания и синдром хронической усталости - сугубо инфекционные заболевания и успешно лечатся только детоксикацией организма. Проще говоря, очищением внутренней среды организма от токсинов, что стимулирует восстановление иммунитета, который сам без каких-либо химических лекарств способен избавляться от всех инфекций извне.
    16 января, Гость   Ответить
  • сугубо инфекционные заболевания и успешно лечатся только детоксикацией организма/// ... и при чём тут милиция, когда поросёнка гром убил?
    16 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров